Daniela Darcourt deja el podcast de María Pía Copello por nuevo rumbo: "Fue una aventura maravillosa"

Daniela Darcourt sorprendió a todos al anunciar su salida del podcast "Sin más que decir", el programa digital que conduce María Pía Copello. La cantante decidió dar un paso al costado para enfocarse completamente en su carrera musical, que sigue creciendo con fuerza.

Daniela Darcourt le dice adiós a "Sin +Q Decir"

Daniela Darcourt comunicó en pleno programa "Sin más que decir", podcast que conduce María Pía Copello, que decidió irse del espacio. Su anuncio generó un momento muy emotivo. La salsera no ocultó lo importante que fue esta etapa para ella, agradeció al equipo y dejó en claro que se va con el corazón contento.

"Amigos, quiero agradecerles por todas estas semanas divertidísimas. Ha sido un placer haber estado en esta mesa, fue una aventura maravillosa, pero mi carrera está avanzando, mis proyectos cada día suman más. Y después de estos dos conciertos maravillosos, creo que es ratificar que el camino continúa", dijo.

Daniela atraviesa un gran momento profesional. Sus conciertos, proyectos y nuevos retos la tienen más ocupada que nunca. Por eso, decidió enfocarse al 100% en su música.

"Bueno, amigos, hoy he venido con malas noticias. Bueno, no son malas. Es, es nada más que agradecerles por todas estas semanas divertidísimas. Ha sido un placer haber estado en esta mesa, pero mi carrera está avanzando, mis proyectos cada día se suman más... Me toca enfocarme y seguir creciendo", comentó.

El respaldo de María Pía Copello

María Pía Copello también se pronunció y mostró todo su apoyo a Daniela. La conductora aseguró que siempre supieron que este momento podía llegar.

"Sabíamos que eso iba a venir en un momento desde que lo conversamos el día uno... Si en algún momento, el hecho de que esto sea diario iba a ser un impedimento para tu carrera, te teníamos que dejar volar", expresó.

Además, la despidió con cariño, dejando en evidencia la buena relación entre ambas. Por su parte, la salsera destacó el cariño hacía María Pía.

"Compartir contigo, Pía, fuera de cámaras, que lo hemos hecho anteriormente, pero ahora tenerte aquí como jefa ha sido una aventura maravillosa...", señaló Daniela.

El podcast "Sin más que decir" se convirtió en uno de los programas digitales más comentados desde su estreno. Daniela fue parte importante de esa conexión, aportando su estilo directo y espontáneo. Ahora, la cantante se enfocará en sus proyectos musicales. Se vienen nuevos lanzamientos, conciertos y metas que la mantienen motivada.

En conclusión, Daniela Darcourt cierra un capítulo importante con el podcast de María Pía Copello, "Sin más que decir", pero abre otro aún más grande en su camino musical. Se va agradecida, con buenas relaciones y con la mira puesta en seguir creciendo. Sin duda, seguirá dando que hablar, pero esta vez desde los escenarios.