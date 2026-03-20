Daniela Darcourt critica a Said Palao tras disculpas a Alejandra Baigorria por 'ampay': "Es el típico manipulador"

El reciente ampay que involucra a Said Palao y Mario Irivarren en Argentina junto a otras chicas ha vuelto a poner en el ojo público a Alejandra Baigorria. En medio de la polémica, Daniela Darcourt se pronunció sin filtros y dejó clara su postura.

Daniela Darcourt arremete contra Said Palao

Durante su participación en el programa 'Q' Bochinche', Daniela Darcourt no dudó en cuestionar las disculpas públicas de Said Palao tras el escándalo. La intérprete fue tajante al señalar que no cree en la sinceridad de sus palabras y lo calificó duramente.

"Este es el típico manipulador, narcisista de la psicología inversa", afirmó la salsera, marcando distancia con la versión del chico reality.

Además, Darcourt consideró que, de estar en una situación similar, habría optado por un manejo completamente distinto. Según explicó, lo correcto hubiera sido priorizar el respeto hacia la pareja y resolver el conflicto en privado antes de exponerse públicamente.

"Yo si fuera hombre ni siquiera me hubiera presentado en el programa, habría hecho un video quizá más extenso diciendo 'ahora voy a resolver las cosas con la persona que aún es mi esposa'", sostuvo.

En esa misma línea, la artista también envió un mensaje directo a Alejandra Baigorria, destacando su fortaleza y su capacidad de salir adelante pese a la situación.

"Sorry Ale, te quiero muchísimo, me identifico con lo chamba que eres y por lo mismo que me identifico contigo, te digo: si tu matrimonio se acaba no vas a dejar de ser la mujer que eres. Créeme que si te queda sola aún más vas a atraer con esa energía increíble a personas que sí valgan la pena", expresó.

Asimismo, la cantante cuestionó la actitud de Said durante el viaje, recordando que fue captado en un ambiente relajado, pese a la polémica que se desató posteriormente.

"Lo he visto sonriente, cargando las bolsas, bueno, pero está diciendo que va a recuperar", comentó, dejando entrever sus dudas sobre la autenticidad de su arrepentimiento.

La cantante se solidariza con Alejandra Baigorria

En otro momento, Daniela Darcourt profundizó en su postura y mostró empatía con Alejandra Baigorria, resaltando el impacto emocional que puede generar una situación de este tipo. La artista confesó que también comparte el deseo de formar una familia, por lo que entiende el golpe que implica atravesar una crisis pública en una relación.

"Me da muchísima pena la situación por Alejandra, va por un tema personal también. Muchas mujeres soñamos con tener un hogar perfecto... pero así como tenemos sueños, hay hombres que también se emocionan con esa idea", manifestó.

En ese contexto, también cuestionó el entorno cercano de Said Palao, asegurando que un verdadero amigo no permitiría que alguien se exponga de esa manera. Para Darcourt, las amistades cumplen un rol clave en decisiones de este tipo.

"Quien te quiere fallar, te falla. Yo no llamaría amigos a estos desgraciados... no me caso ni voy a estar a favor de una disculpa posterior a algún tipo de infidelidad o falta de respeto", enfatizó con firmeza.

La cantante también respaldó comentarios que apuntaban a que las disculpas de Said podrían tener un trasfondo poco sincero, lo que reforzó la percepción de que su mensaje no habría sido completamente transparente.

Finalmente, Darcourt recordó que este tipo de situaciones no solo afectan a la pareja, sino también a su entorno familiar y a la imagen pública de los involucrados. "El tiene madre, hermanas, familia... a nivel nacional sale como el infiel...", agregó.

En conclusión, la polémica entre Mario Irivarren, Onelia Molina, Said Palao y Alejandra Baigorria sigue dividiendo opiniones en la farándula. En este contexto, Daniela Darcourt se suma como voz crítica, cuestiona las disculpas y respalda a la empresaria. El caso mantiene el debate sobre respeto, exposición mediática y consecuencias en la vida pública.