Pati Lorena y Samahara Lobatón incumplen reglas en 'La Granja VIP' y usuarios exigen sanción: ¿Qué pasó?

La eliminación de Pablo Heredia en 'La Granja VIP' golpeó fuertemente al grupo de 'Las Víboras'. Tras su salida, Samahara Lobatón y Pati Lorena quedaron en el centro de la polémica luego de protagonizar un comportamiento que habría infringido las reglas del programa.

Samahara Lobatón y Pati Lorena van en contra de las normas en 'La Granja VIP'

La situación ocurrió mientras ambas conversaban sobre las estrategias que tomó su equipo durante la última nominación. La salida de Heredia llevó a las integrantes de 'Las Víboras' a cuestionar las decisiones que tomaron en el careo y a analizar qué errores cometieron durante la competencia.

Durante la conversación, Pati Lorena expresó su molestia por la decisión que tomó su grupo al momento de votar. Según comentó, desde un inicio consideró que el equipo debió nominar a Cristian Martínez 'Cri Cri' y no a Gabriela Herrera, pues cree que tiene mayor apoyo del público.

"Nos equivocamos, yo les dije que era 'Cri Cri', yo sabía por qué. Nadie me escuchó. En vez de poner Gaby, hubiéramos puesto a 'Cri Cri' todos. Anda vótala el próximo fin de semana a ver si se va", señaló la participante, evidenciando su incomodidad tras la eliminación de Pablo Heredia.

Por su parte, Samahara Lobatón aseguró que la bailarina logró salvarse porque el grupo de 'Los reales' no tuvo que dividir sus votos. En medio de esa conversación, la exproductora de Gisela le pidió a la influencer que se quitara el micrófono para que lo que hablaban no saliera en la transmisión en vivo.

"Sácate el micro y bótalo", se escucha decir a la tiktoker.

Luego de esa frase, tanto Samahara Lobatón como Pati Lorena se retiraron los micrófonos y los lanzaron a un lado, incumpliendo así una de las normas más importantes del reality. Debido a esta acción, parte de la conversación no pudo escucharse en la señal 24/7 del programa.

Usuarios exigen sanción tras quitarse los micrófonos

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes cuestionaron la actitud de Samahara y Pati Muchos cibernautas incluso pidieron que la producción tome medidas disciplinarias contra ellas.

"Eso amerita la nominación directa, sin opción a salvación", comentó un usuario. Otro agregó: "Este reality es como hecho a la trampa. O sea que ellas se quitan el micrófono, pero en el recinto debería estar tapado de micrófonos también así como las cámaras".

Sin embargo, algunos seguidores del reality señalaron que otros participantes también se retiraron el micrófono en anteriores ocasiones sin recibir sanciones.

"Qué problema se hacen si Diego y Gabriela se sacan a cada rato el micrófono", escribió un usuario en TikTok.

En conclusión, la eliminación de Pablo Heredia no solo provocó tensión dentro del grupo de 'Las Víboras', sino que también dejó a Samahara Lobatón y Pati Lorena en el centro de las críticas tras incumplir las reglas del reality. Hasta el momento, la producción de 'La Granja VIP' no se ha pronunciado sobre una posible sanción contra ambas participantes.