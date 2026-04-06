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Gisela Valcárcel responde a reclamos por polémicas de 'La Granja VIP': "Yo no la hago"

Gisela Valcárcel se pronunció sobre su vínculo con 'La Granja VIP' tras recibir constantes reclamos de los espectadores.

Gisela Valcárcel habló sobre 'La Granja'.
Gisela Valcárcel habló sobre 'La Granja'. (Composición Karibeña)
06/04/2026

'La Granja VIP' ha generado polémica y se ha convertido en escenario de intensas disputas entre los participantes, provocando que los seguidores enviaran numerosos reclamos a Gisela Valcárcel a través de redes sociales. Ante estas críticas, la conductora se pronunció sobre su relación con el programa.

Gisela Valcárcel revela si trabaja en 'La Granja VIP'

El reality 'La Granja VIP' se ha vuelto viral en las últimas semanas debido a las constantes peleas, discusiones y acusaciones de favoritismo entre los participantes. Esta situación generó que muchos seguidores enviaran reclamos directamente a Gisela Valcárcel, quien recientemente regresó a Panamericana tras su salida de América TV.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la conductora aclaró a un usuario que su productora, GV Producciones, no tiene ningún vínculo con la producción del programa, presentado por su hija Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.  

"No hago la Granja, Aaron. Me gustaría que me sigas porque si me sigues te vas a dar cuenta que en mis historias pongo todo", expresó la popular 'Señito', descartando cualquier relación con el reality.

Además, Gisela Valcárcel aprovechó la transmisión para detallar sus proyectos actuales. La conductora de 63 años explicó que se encuentra enfocada en contenidos de streaming a través de su plataforma de YouTube, 'GV Play', y en la producción del programa de televisión 'Doctores de guardia' para Panamericana Televisión.

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Gisela Valcárcel regresará a la televisión

Durante la preventa de GV Producciones, el pasado 14 de enero, Gisela Valcárcel sorprendió al confirmar que retomará la conducción de su exitoso reality de baile, pero esta vez por Panamericana Televisión. Además, adelantó el lanzamiento de un nuevo magazine que estará a cargo de Maju Mantilla y su hija Ethel Pozo.

La 'Señito' se mostró muy conmovida y explicó que su regreso responde al cariño del público, que nunca dejó de pedir su retorno, y destacó que su objetivo no solo es entretener, sino también acompañar a las familias peruanas. 

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"Haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar (...) Retorno a la televisión vía Panamericana y este año haremos bailar a la gente porque las personas me llamaban y me decían Gisela ya estoy sola, ¡vuelve!", declaró.

En conclusión, Gisela Valcárcel dejó claro que no participa en la producción de 'La Granja VIP'. La madre de Ethel Pozo resaltó que su atención está puesta en sus propios proyectos, mientras el público espera con ansias su regreso a la conducción.

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