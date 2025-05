Susy Díaz es captada con un nuevo galán y Magaly le advierte: "Hay sangrones que se disfrazan de generosos"

Hace unos días, Susy Díaz revelaba que ya no quería saber nada del amor y solo se enfocaría en su trabajo. Ahora, la popular artista fue captada acompañada de un joven que podría ser su nuevo galán, pero Magaly Medina le advierte que tenga cuidado.

Un usuario habría enviado imágenes de la popular Susy Díaz en un restaurante con un nuevo pretendiente al programa de Magaly Medina. Es así como, la conductora de TV quedó sorprendida, ya que la madre de Florcita Polo afirmó que quería estar soltera.

En las imágenes se pudo apreciar como ambos estaban por almorzar en un restaurante y al parecer, se trataría de una persona mucho menor que la artista. Los reporteros de la 'urraca' preguntaron directamente a la ex congresista y sorprendió con su respuesta, al afirmar que no se trataría de una persona 'sangrona', sino que provee.

"¿Ese chico? fue una salidita? ¿Es galán?", preguntaron el reportero a Susy y ella respondió: "Es mi guarda nalgas. No me cobra ni un sol, me ahorro en taxi y aparte me invita a almorzar en vez de que yo gaste, él gasta. Esos hombres que me chalequean me suman, bienvenidos a mi vida, los sangrones no".