Marisol sorprende cantando el clásico tema "Si me ibas a dejar" en versión reggaetón

Dentro de la cumbia peruana, Marisol es una de las artistas más queridas que cuenta con una trayectoria musical de más de 20 años haciendo bailar al público. Ahora, uno de sus grandes clásicos vuelve a lanzarse en una colaboración musical, pero al ritmo del reggaetón.

Marisol canta reggaetón

La canción Marisol es una de las artistas con una amplia trayectoria musical y uno de sus éxitos más sonados es "Si me ibas a dejar" dentro de la cumbia peruana. Ahora, la 'Faraona' ha sorprendido a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de una nueva colaboración donde vuelve a relanzar este sencillo, pero en versión reggaetón.

Este nuevo tema llevaría el nombre de "Mar y Sol" que sería el mismo éxito de "Si me ibas a dejar", pero en una colaboración con Barúa, Bathul y Lil Angello. El videoclip de esta canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube de Trinidad.

Desde su lanzamiento, la canción ha llamado la atención del público y ya cuenta con miles de reproducciones. Sin duda, esta nueva faceta de Marisol ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en este género musical del reggaetón, donde en el videoclip se luce con un enterizo negro, lentes oscuros y trenzas con lazos rosas.

Más de la 'Faraona'

Conocida artísticamente como "La Faraona de la Cumbia", es una popular cantante de cumbia peruana y vocalista principal de su propia orquesta, "Marisol y la Magia del Norte". Es muy reconocida en Perú por sus canciones de desamor como "La escobita" y "Canalla".

Cuenta con una carrera musical de más de 20 años como solista y ha cautivado al Perú con muchos éxitos, además de colaboraciones musicales. En cada concierto, hace vibrar al público y sus canciones suenan a nivel internacional llenando recintos en el exterior durante sus giras.

En los últimos años, la cantante sigue vigente con mucha más fuerza realizando varias colaboraciones musicales con Tony Rosado, Yahaira Plasencia e incluso, con Leslie Shaw, con quien ha marcado distancia desde hace un año por las críticas a su trabajo.

De esta manera, Marisol sigue avanzando en su carrera musical de más de 20 años. Ahora, acaba de relanzar una nueva versión de su tema "Si me ibas a dejar" en versión reggaetón con Barúa, Bathul y Lil Angello, llamando la atención de sus seguidores por incursionar en este nuevo género musical para la 'Faraona'.