Estrella Torres presenta en exclusiva su tema "Yo soy la cumbia" y revela: "Quiero postular para los Grammy"

Estrella Torres llegó con todo a la cabina de "Ke Rica Mañana" y dejó a todos sorprendidos. No solo presentó en exclusiva su nuevo tema "Yo soy la cumbia", sino que además soltó una meta que pocos esperaban: quiere llegar a los Grammy.

Estrella Torres revela sueño y presenta canción "Yo soy la cumbia"

La cantante Estrella Torres sorprendió a todos al presentar su nueva canción "Yo soy la cumbia" en vivo. Pero eso no fue todo. La artista dejó en claro que sueña en grande y confesó que quiere llevar este tema nada menos que a los Grammy.

Su visita al programa "Ke Rica Mañana" de Radio Karibeña fue todo un show. Entre risas, emoción y música, la cumbiambera soltó una noticia que dejó a todos con la boca abierta. Todo empezó cuando la conductora Leysi Suárez le preguntó por sus nuevos proyectos. La cantante no dudó en responder, aunque primero jugó un poco con la expectativa.

"Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos que tienes ahora, Estrella? ¿Qué se viene?", le dijo. "¿Puedo contar todo? (Cuéntalo todo) Por eso (me fui de) Son del Duke, pues no podía dejar este proyecto porque estoy a punto de... (No me digas que estás embarazada) No, quiero postular para los Grammys, entonces hay una canción que vamos a sacar que se llama 'Yo soy la cumbia'", comentó.

La confesión sorprendió a todos en cabina. No es común escuchar a una artista hablar tan claro de un objetivo tan grande, pero Estrella dejó en claro que está decidida.

Así suena su nuevo tema

Para no dejar a nadie con la duda, Estrella cantó un adelanto en vivo a pedido de Leysi Suárez. Y como era de esperarse, el ritmo contagió a todos.

"Mi cumbia sabe de barrio, mi cumbia sabe de pueblo. Mi cumbia sabe de barrio, mi cumbia sabe de pueblo. Todo el mundo baila cumbia porque es la reina del movimiento. Con cumbia la gente goza porque es la música del momento. Te lo repito, yo soy de barrio, yo soy de fiesta, yo soy de pueblo. Soy de barrio, yo soy de pueblo. Tengo fuego en las caderas y canto cumbia con sentimiento", cantó.

La energía del tema se sintió desde el primer segundo. La letra habla del barrio, del pueblo y de la esencia de la cumbia, algo con lo que el público conecta de inmediato.

La letra es de Carlos Rincón

La cantante también contó que este proyecto lo tenía bien guardado. No lo había mostrado antes porque quería lanzarlo en el momento correcto. Sorprendió al confesar que Carlos Rincón escribió el tema.

"La letra es del señor Carlos Rincón, maestro. Y bueno, es inédita esta canción y es muy movida, muy linda y espero realmente todo el apoyo del público porque lo he tenido guardado bajo siete llaves", dijo.

Además, adelantó que el lanzamiento vendrá con todo. No solo será la canción, sino también un videoclip que promete dar de qué hablar.

"Ya falta poquito nada más para poder ya postularla y hacer el videoclip que va a ser a lo grande", agregó la cantante.

En conclusión, Estrella Torres presentó en exclusiva "Yo soy la cumbia" en Radio Karibeña y dejó en claro que viene con todo en esta nueva etapa. La cantante no solo busca hacer bailar al público, sino también llevar su música a otro nivel con la mira puesta en los Grammy. Con este sencillo, demuestra que la cumbia peruana sigue creciendo y que los sueños grandes sí se pueden perseguir.