Amigo de Milett afirma que Marcelo Tinelli era muy celoso: "Estaba bien marcada por él"

Hace unos días, Milett Figueroa anunció el fin de su relación amorosa con Marcelo Tinelli desde finales de marzo, pero la prensa argentina señala que habría sido por los fuertes celos de la peruana. Ahora, un amigo cercano de la modelo señaló que sería todo lo contrario.

Marcello Tinello marcaba a Milett Figueroa

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Giancarlo Cossio decidió contar algunos detalles de la vida amorosa que tuvo su amiga Milett con Marcelo Tinelli. Es así como tras ser consultado por los supuestos celos enfermizos de la peruana hacia el argentino, él lo niega y comenta que Figueroa tenía celos normales, pero otro sería el cuento de su expareja.

"Yo me gané un par de veces, un par de pases por ahí cuando hemos viajado con Milett, donde Marcelo sí, obviamente, la tenía un poco controlada. No me parecían celos normales a mí, ojo, a mí. No puedo hablar nada mal de Marcelo porque siempre me ha parecido bien, pero que digan en Argentina que terminaron por un celoso enfermizo, estaba bien marcada por él", reveló.

En otro momento, Cossio sigue comentando y relatando algunos hechos que él vio cuando estaba con Milett Figueroa y escuchaba como el argentino quería saber de cada paso de la peruana, incluso hasta lo que comía.

"'Dónde estás'. Él sabía que estaba conmigo en un evento, pero de ahí insistiendo: '¿A qué hora llegas al hotel?' '¿Qué están comiendo?' ¿Dónde están comiendo?'. Eso no me parecía normal a mí", declaró.

Aconsejaba a su amiga

Durante la conversación, Giancarlo Cossio afirma que aquellas actitudes no le parecía de su agrado y se lo informaba a su amiga peruana como forma de aconsejarla, pero que ella estaba muy enamorada y no le hacía caso. Incluso, pedía que no comentara sobre ello y para él, la modelo estaba ciegamente ilusionada con el argentino.

"Cuando yo la aconsejaba por cosas que veía, ella me decía: 'Gianni, por favor, no lo digas, evítalo'. Eso me parece de una persona totalmente enamorada", señaló el amigo de la modelo peruana en el programa de espectáculos.

De esta manera, los rumores de que Milett Figueroa haya sido la persona celosa en la relación con Marcelo Tinelli, es descartado por Giancarlo Cossio. Ya que afirma ser espectador de cuando el argentino marcaba todo el tiempo a dónde iba y qué hacia la modelo peruana cuando estaban separados.