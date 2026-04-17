Shirley Arica explota contra Samahara Lobatón por defender a Pablo Heredia: "¡No te metas!"

Las tensiones continúan en 'La Granja VIP'. Shirley Arica vivió un momento angustiante tras discutir con Pablo Heredia, con quien venía acercándose sentimentalmente dentro del reality. En medio de la situación, la participante terminó reaccionando con molestia hacia Samahara Lobatón, luego de que esta intercediera por el actor.

Shirley Arica rompió en llanto por Pablo Heredia

El momento se dio luego de que Pablo Heredia le dijera a Shirley Arica que no quería que lo salvaran con el cupo de 'la traición', ya que prefería ser eliminado del reality. Esta decisión tomó por sorpresa a la 'chica realidad', quien reaccionó con molestia al sentir que no estaba siendo tomada en serio dentro del vínculo que venían construyendo.

Visiblemente afectada, Shirley decidió ir a conversar con su grupo 'Las Víboras', integrado por Samahara Lobatón y Pati Lorena, a quienes les expresó su incomodidad por la actitud del actor.

"Él se quiere ir, ha hecho su estrategia para irse, porque eso es lo que quiere, entonces que no siga conmigo y no me siga utilizando. A las finales es lo que está haciendo. No me interesa ya", señaló.

La modelo no pudo evitar quebrarse al recordar el acercamiento que había tenido con Pablo Heredia dentro del reality, donde incluso compartieron besos y momentos juntos en la habitación.

"A mí me cuesta abrirme con las personas y lo estoy haciendo con él para que me diga esa cag*** en la mañana. Me llega al pin***, no me abro así no más", expresó entre lágrimas, siendo contenida por Pati Lorena.

Pese a los intentos de sus compañeras por calmarla, Shirley Arica se mantuvo firme en su postura y aseguró que, si el argentino quería irse, podía hacerlo, pero le pidió que no jugara con sus sentimientos dentro del programa.

Shirley Arica arremete contra Samahara Lobatón

Mientras Shirley Arica no podía contener las lágrimas y era consolada por Pati Lorena, Samahara Lobatón intentó justificar la actitud de Pablo Heredia, asegurando que no estaría buscando salir del reality a propósito. "No lo está haciendo para irse", comentó.

Sin embargo, la 'exjusticiera' no tomó bien su intervención y reaccionó con evidente molestia, reprochándole que siempre lo defendiera.

"¡No te metas, huev***! Toda la vida lo defiendes, ¡no me jod**!", gritó Shirley, visiblemente alterada.

Ante el fuerte reclamo, la hija de Melissa Klug quedó en silencio, sorprendida por la reacción de su compañera, en un momento que contrastó con la actitud que venía mostrando en el reality con otros participantes.

En conclusión, Shirley Arica vivió un momento de fuerte tensión en 'La Granja VIP' tras sentirse afectada por la actitud de Pablo Heredia, lo que derivó en un quiebre emocional y un cruce con Samahara Lobatón dentro del reality.