Pablo Heredia marca distancia de Shirley Arica tras besos en reality: "Es todo lo contrario a lo que busco"

Lo que parecía el inicio de un romance en "La Granja VIP" terminó en tensión. Pablo Heredia impactó al hablar fuerte sobre Shirley Arica luego de los besos que compartieron en una fiesta del reality. Lejos de acercarse más, el actor dejó claro que no le gustaron algunas actitudes de la popular 'Chica Realidad' y marcó distancia.

Pablo Heredia sorprende con confesión sobre Shirley Arica

Pablo Heredia sorprendió al marcar distancia de Shirley Arica luego de los momentos de pasión que vivieron dentro de "La Granja VIP". Muchos pensaban que esta historia iba a crecer, pero pasó todo lo contrario. El actor argentino dejó claro que no se siente cómodo con algunas actitudes de la 'Chica Realidad'.

Todo comenzó en una fiesta del reality, donde ambos protagonizaron besos que dieron de qué hablar. Sin embargo, la ilusión duró poco. Durante una cena, la situación cambió por completo.

En medio de una conversación, Shirley decidió levantarse y retirarse de la mesa tras un desacuerdo con Pablo. Ese gesto no le gustó nada al actor y fue el inicio del distanciamiento. Luego del incómodo momento, Pablo Heredia habló sin filtros con Samahara Lobatón y dejó clara su postura.

"Yo no me enojo. Jamás contesto así. A mí me contestas una vez así y chau. Me fui, nos vemos", dijo Pablo firme.

Con estas palabras, dejó en claro que no está dispuesto a tolerar ese tipo de reacciones dentro de una relación. Pero eso no fue todo. El actor explicó por qué la actitud de Shirley le incomodó tanto. Sus declaraciones sorprendieron, sobre todo porque días antes se les veía muy cercanos.

"Me parece mucha falta de respeto levantarse e irse así cuando uno está hablando. Es como: '¿Así me vas a tratar? ¿Porque no pienso como vos, te levantas y te vas?' No. Es todo lo contrario a lo que estoy buscando. Todo. Es maltrato eso", expresó.

Shirley no se queda callada

Por su lado, Shirley Arica también contó su versión y dejó claro que no piensa cambiar su forma de ser. Según dijo, Pablo le hizo un comentario que no le gustó para nada.

"En la cena, me dijo: 'No quiero que hables lisuras'. Yo me quedé así", reveló la 'Chica Realidad' a Samahara Lobatón.

Ese pedido fue suficiente para que la modelo se incomodara y marcara distancia. Shirley respondió con firmeza y defendió su personalidad.

"Yo soy así, soy como soy. No quiero sentirme reprimida por alguien. Yo no voy a dejar de decir **** porque a él no le gusta. No puedo. Si yo quiero estar así o me quiero sentar así, es mi problema. El hue*** es como muy... yo no puedo. O sea, esta huevada (referiéndose a sí misma) es lo que hay. ¿Qué hago?", dijo sin filtros.

Como era de esperarse, el momento se volvió viral en redes. Algunos apoyan a Pablo por poner límites, mientras otros respaldan a Shirley por no cambiar su forma de ser.

En conclusión, la historia entre Pablo Heredia y Shirley Arica dio un giro inesperado. Lo que parecía un romance terminó en diferencias claras. En "La Granja VIP", las emociones están a flor de piel, y esta historia deja claro que la química no siempre lo es todo.