Youna explota tras confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr.: "No voy a permitir"

Samahara Lobatón sorprendió a muchos al decirle a Renato Rossini Jr. que le hubiera gustado coincidir con él "en otra vida". Estas declaraciones de tono romántico no pasaron desapercibidas y generaron diversas reacciones. Sin embargo, quien no tomó nada bien estas palabras fue Youna, padre de su hija, quien se mostró incómodo con la situación.

Youna se molesta tras declaración de Samahara a Renato Rossini Jr.

Youna ha apoyado mucho a Samahara Lobatón durante su participación en 'La Granja VIP' e incluso le organizó una sorpresa prometiéndole esperarla para casarse. Sin embargo, las recientes muestras de cercanía entre la hija de Melissa Klug y Renato Rossini Jr. no habrían sido de su agrado. Esto, especialmente después de la confesión de la influencer de que, en otro contexto, podrían haber tenido una historia distinta.

A través de videos dirigidos a su comunidad, Youna se pronunció sobre lo ocurrido y señaló que considera una falta de respeto la actitud de Samahara. Además, mencionó algunas situaciones que, según él, evidenciarían un acercamiento más allá del juego.

"Vi unos clips donde Samahara sale diciendo que en otra vida le hubiera gustado estar con Renato, la vi muy abrazada con él y lo celó con Gabriela. Esas son cosas que yo no voy a permitir, para mí son faltas de respeto", expresó el barbero.

Pese a ello, aclaró que él y su 'Team Leucemia' continuarán apoyando a Samahara Lobatón en su participación en el reality. Sin embargo, dejó en claro que no volverá a referirse a su relación ni a la supuesta boda que ella misma mencionó tras salir del encierro.

"Yo ya no voy a hablar más del tema de una boda o de que estoy con ella. Son cosas que para mí son faltas de respeto y yo respeto que ustedes lo vean diferente, pero a mí son cosas que no me gustan y no voy a aceptarlas por parte de nadie", añadió.

Finalmente, el barbero chalaco también aseguró que percibe a Samahara con un interés hacia Renato Rossini Jr., señalando que no sería necesario esperar "otra vida" para intentar algo con él. Además, afirmó que ya no participaría en detalles o sorpresas para la influencer.

"Yo siento que Samahara tiene un tipo de acercamiento o un tipo de intención de tener algo más con Renato. Por mi parte no tiene que esperar otra vida porque en esta puede ser. Son cosas que no me gustan, de verdad estoy bien molesto y fastidiado", sentenció.

Samahara Lobatón hizo inesperada declaración a Renato Rossini Jr.

Durante la asamblea de nominación en el reality, Samahara Lobatón eligió a Renato Rossini Jr., dejándolo en riesgo de eliminación. Sin embargo, la influencer sorprendió al mostrarse emocional y dedicarle palabras cargadas de sentimiento, generando gran atención entre los participantes y seguidores del programa.

"Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini", fue la fuerte declaración de Samahara, mientras lo miraba fijamente.

Además, la hija de Melissa Klug también le dedicó elogios al modelo, destacando su inteligencia y su forma de ser, lo que dejó ver el aprecio que siente por su compañero, quien terminó visiblemente conmovido.

"Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega; me parece que debes demostrarte, con lo bonito que tienes tu corazón, el modularte o pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces", añadió.

En conclusión, las palabras de Samahara Lobatón hacia Renato Rossini Jr. generaron la molestia de Youna, quien no dudó en expresar su incomodidad ante lo ocurrido en el reality. El joven del Callao aseguró que le parecía una falta de respeto al vínculo que han estado construyendo, poniendo en duda si continuarán con el compromiso de casarse.