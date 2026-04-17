Samahara Lobatón sorprende con declaración a Renato Rossini Jr.: "Me hubiera gustado coincidir en otra vida"

'La Granja VIP' sigue dejando momentos emotivos. Esta vez, Samahara Lobatón sorprendió con palabras cariñosas hacia Renato Rossini Jr., lo que generó revuelo entre los seguidores del reality, especialmente porque la influencer anunció que se casará con Youna, padre de su hija.

Samahara Lobatón y su emotiva confesión a Renato Rossini Jr.

El momento se dio durante la última asamblea de nominación, donde Samahara Lobatón sorprendió al elegir a Renato Rossini Jr., dejándolo en riesgo de eliminación. Lejos de su actitud habitual en el reality, en esta ocasión la influencer se mostró más emocional y tuvo palabras cargadas de sentimiento.

"Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini", fue la fuerte declaración de Samahara, mientras lo miraba fijamente.

Eso no fue todo. La integrante de 'Las Viboras' también le dedicó varios elogios al hijo de Renato Rossini, destacando su inteligencia y distintos rasgos de su forma de ser. Sus palabras dejaron ver el aprecio que siente por su compañero, quien terminó visiblemente conmovido.

"Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega; me parece que debes demostrarte, con lo bonito que tienes tu corazón, el modularte o pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces", añadió.

Este momento cargado de emoción dejó entrever una posible conexión entre ambos participantes, quienes han convivido por más de un mes en el reality. En ese tiempo, la hija de Melissa Klug y el exparticipante de 'Gran Hermano' han formado una alianza en la que comparten estrategias, bromas y momentos de diversión, lo que ha generado comentarios sobre un posible acercamiento más allá de la amistad.

¿Samahara Lobatón no descartó romance con Renato Rossini Jr.?

Los comentarios de Samahara Lobatón llamaron mucho la atención, sobre todo por su situación sentimental actual, ya que mantiene un vínculo con Youna, padre de su primera hija, quien incluso le sorprendió pidiéndole matrimonio. Como se recuerda, la influencer aceptó emocionada y aseguró que, al salir del reality, comenzaría a preparar su boda.

Consciente de ese contexto, Ethel Pozo le consultó por qué le había dedicado esas palabras a Renato Rossini Jr., a lo que la participante explicó que se llevan muy bien, pero dejó en claro que no puede existir algo más porque está comprometida.

"En otra vida tal vez, en esta estoy comprometida y a punto de casarme, pero eres un chico guapísimo, inteligente y que nadie te haga creer lo contrario", dijo antes de cerrar el tema con un abrazo con el influencer.

En conclusión, Samahara Lobatón le confesó a Renato Rossini Jr. que su historia podría haber sido distinta en otro contexto, dejando entrever una conexión emocional entre ambos. Sin embargo, dejó en claro que en el presente se encuentra comprometida con Youna, por lo que cualquier posibilidad queda descartada.