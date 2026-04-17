Marisol envía carta notarial a Magaly por insultos discriminatorios: "Que pida disculpas públicas"

Hace unos días, Marisol lanzó un nuevo tema musical al ritmo de reggaetón con uno de sus clásicos, pero Magaly Medina no dudó en criticarla por su vestimenta y cuerpo. Ante esto, la artista de cumbia ha decidido actuar contra la periodista exigiendo que se disculpe o tomará acciones legales.

Marisol advierte a Magaly

El programa 'Amor y Fuego' compartió un comunicado que presentó el estudio Paredes Abogados como representantes de la cantante Marisol. En aquel mensaje, señala que su patrocinada ha recibido expresiones difamatorias, tipificadas en el artículo 132° del código penal y discriminatorias, tipificadas en el artículo 323° del código penal, expresadas en el programa de Magaly Medina en los días 9 y 10 de abril del presente año.

Así mismo, en el comunicado dejan presente que rechazan totalmente aquellas declaraciones de la periodista que agrede a otra mujer y revelaron cuáles fueron las palabras que denigraron a la artista 'Faraona' e incitan a que más personas se sumen a estas actitudes.

"Es lamentable y denigrante que una mujer discrimine e incite a la discriminación contra otra mujer, por lo que rechazamos tajantemente las declaraciones difamatorias, discriminatorias y que incitan a la discriminación, las cuales fueron: 'cuadrada', 'tamal mal envuelto', 'costal de papas', 'carnes fofas', entre otras", declararon.

¡Pide disculpas públicas!

En ese sentido, el comunicado publicado por los abogados de Marisol señalan que se está pidiendo a la periodista Magaly Medina, se disculpe de manera pública en un promedio de 24 horas y que también, se rectifique. Si esto no sucede, actuaría de manera legal contra ella por los siguientes delitos porque desean salvaguardar la imagen de la cantante de cumbia.

"En plazo de 24 horas a Magaly Medina para que se rectifique y pida disculpas públicas a nuestra patrocinada, Marisol. En caso no cumpla con el plazo dado, se procederá a denunciarla por los delitos de difamación agravada, discriminación e incitación a la discriminación, interponiendo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes con el fin de salvaguardar el honor, la imagen y la reputación de nuestra patrocinada", declaró.

De esta manera, Marisol ha dejado en claro que no dejará pasar las declaraciones en su contra que hizo Magaly Medina en su programa. Por ello, ha mandado una carta notarial donde pide que se rectifique y se disculpe de manera pública en menos de 24 horas o tomarán acciones legales en contra de la reconocido periodista.