Esposa de Reimond Manco se confiesa tras chats con otra mujer: "Lo amo y siempre va a ser así"

La polémica por los chats de Reimond Manco sigue dando que hablar. Esta vez, su aún esposa, Lilia Moretti, sorprendió con una confesión sincera en "América Hoy" sobre sus sentimientos, pese al difícil momento que atraviesa su relación.

Esposa de Reimond Manco rompe su silencio

La polémica por los chats de Reimond Manco no deja de crecer. En medio de todo, su aún esposa, Lilia Moretti, decidió hablar y sorprendió al admitir que, pese a todo lo que viene pasando, sus sentimientos siguen intactos.

Las cámaras de "América Hoy" la abordaron para conocer su postura tras las acusaciones de la joven Maydiel, quien aseguró que el exfutbolista le enviaba mensajes y contenido íntimo. Lilia fue clara al decir que esta situación no solo la afecta a ella, sino también a sus hijos, quienes están expuestos a todo lo que se dice en redes.

"Él es el padre de mis hijos, mi actual esposo, ¿no? (Claro) Por supuesto que tengo que verme vinculada y afectada. Obviamente tengo 2 hijos que son ya adolescentes y 2 niños también ya de 10 y 9 años, que obviamente no son ajenos a redes sociales", expresó.

A pesar de la polémica, prefirió no hablar mal de Manco y mantener una postura tranquila, evitando entrar en más conflictos públicos. Además, dejó en claro que manejará el tema de forma privada.

"Yo ya hablaré con Reimond que haya cometido la falta o no, o sea, yo no tengo por qué hablar nada mal de él", agregó.

Lo que más impactó fue su confesión. Lilia dejó claro que el cariño por el exfutbolista sigue presente, a pesar de todo. También recordó los años que han estado juntos y la familia que formaron. Sus palabras muestran que, aunque está dolida, no puede ignorar todo lo que vivieron como pareja.

"Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo amo y siempre va a ser así, pero ya hablaremos nosotros", afirmó. "Son 12 años que estamos juntos y hemos construido una linda familia, un lindo hogar de respeto, de amor, de unión. Y bueno, esto que salió el día de ayer, obviamente, obviamente me deja fría, ¿no?", dijo.

Reconoce su rol como padre

Lilia también aprovechó para destacar el lado positivo de Manco, sobre todo como padre. Sin embargo, dejó en claro que aún hay cosas pendientes por conversar.

"Reimond es un gran papá, es una gran persona, claro que sí, por supuesto, y siempre lo voy a respetar. Siempre voy a estar para él", comentó. "Pero bueno este ya nos sentaremos a conversar y me tendrá que dar su descargo no de cómo han ido las cosas y tendré que escucharlo", señaló.

Otro punto que llamó la atención fue cuando confirmó que sí conocía a Maydiel. Con esto, dejó en claro que su prioridad es hablar directamente con su esposo.

"(¿Tú conocías a esta chica Maydiel?) Sí, claro, sí, sí, sí, para una campaña navideña el año pasado, todo bien, todo bien con ella, con su elenco, con su team, sí claro que sí. Yo con quien tengo que hablar es con Reimond", explicó.

Estas declaraciones se dieron antes de que Manco saliera en televisión a aceptar su infidelidad y confirmar la separación. Después de eso, la historia tomó otro rumbo. Lilia publicó un mensaje de despedida en redes, dejando claro que la relación llegó a su fin.

En conclusión, Lilia Moretti enfrentó la polémica con calma y respeto, dejando claro que no quiere exponer más su vida privada. Aunque el cariño por Reimond Manco sigue presente, también evidenció que la situación la golpeó. Sus palabras reflejaron un momento difícil, donde el amor y la decepción conviven, mientras su historia con el exfutbolista toma otro rumbo.