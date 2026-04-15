Pamela Franco y Melanie Martínez estrenan su nuevo tema juntas ¿Hicieron el baile del gusano?

La cantante Pamela Franco se encuentra avanzando en su carrera musical como solista y ahora, se ha unido con la ex del padre de su hija, Melanie Martínez para una colaboración musical. Tras el lanzamiento oficial de su tema juntas, sorprendieron en una parte del videoclip con una aparente indirecta al reconocido cantante de cumbia.

Pamela Franco y Melanie Martínez estrena 'Que no me provoque'

Como lo anunció Pamela Franco, hoy se estrenó el videoclip de "Que no me provoque" en una colaboración musical con Melanie Martínez. Este tema musical fue compuesto por Carlos Rincón y en tiempo récord realizaron la producción del sencillo y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"ESTRENO OFICIAL "QUE NO ME PROVOQUE" Dos voces que encienden la escena: Pamela Franco & Melany Martínez. Una canción que no vas a poder dejar de escuchar... ni de bailar", expresó en sus redes sociales con mucha emoción tras el lanzamiento oficial.

Sus seguidores se han emocionado por este junte de las dos mujeres, que hasta el momento el videoclip ya viene sumando miles de reproducciones en YouTube. Aunque ha llamado la atención por una parte donde parece ser una indirecta para el padre de sus hijas, un reconocido cantante de cumbia que se hizo conocido por el 'Baile del Gusano', donde Franco y Martínez bailaron una parte de esta canción.

Se apoyan

En una entrevista pasada para el programa 'Amor y Fuego', Melanie Martínez comenta que dejó su carrera musical por enfocarse en cuidar a sus menores hijos y ahora, con el apoyo de la cantante de cumbia podría retomar nuevamente su pasión por el canto y los escenarios. Así mismo, dejan en claro que el tema que hacen es de acuerdo a sus vivencias que muchas se podrán identificar.

"Dejé mi carrera por mis hijos, pero ya están grande. Dios me da la oportunidad y Pamela me está ayudando con esta propuesta", expresó. Por su parte, Franco añade: "Las personas que ahorita quieren poner trabas, cosas negativas. Nos hemos hecho un baño de ruda y por si acaso, acá nada es personal, nosotros hacemos música, cantamos de acuerdo a vivencias de muchas personas".

De esta manera, Pamela Franco y Melanie Martínez han lanzado de manera oficial su nueva colaboración musical de "Que no me provoque" con su videoclip oficial en YouTube y todas las plataformas digitales. Aunque han llamado la atención por interpretar una parte de la canción 'el baile del gusano' como una indirecta a reconocido cantante de cumbia.