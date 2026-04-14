Naldy Saldaña denuncia que la extorsionan tras robo de celular: "Estoy bastante asustada"

Naldy Saldaña, cantante de la orquesta La Bella Luz, salió al frente para hacer una grave denuncia. La artista reveló que está siendo víctima de extorsión luego de que le robaran su celular, situación que la tiene muy preocupada.

Naldy Saldaña denuncia extorsión tras robo de celular

Naldy Saldaña, cantante de la orquesta La Bella Luz, denuncia que está siendo víctima de extorsión luego de sufrir el robo de su celular. La artista contó que delincuentes estarían usando su información personal para perjudicarla.

Todo empezó el último fin de semana, cuando la agrupación informó que dos de sus cantantes fueron víctimas de robo. Sin embargo, lo que parecía un hecho aislado se convirtió en algo mucho más grave para Naldy.

A través de sus redes sociales, la cantante decidió contar lo que está viviendo y alertar a sus seguidores. Con un video, explicó que están difundiendo contenido falso para dañar su imagen.

"Estoy siendo víctima de extorsión con la difusión de supuestos videos íntimos, supuestas conversaciones, imágenes manipuladas, con la única intención de poder dañar mi imagen, mi reputación y mi tranquilidad. Quiero dejar absolutamente claro que no autorizo la difusión de ningún contenido íntimo ni personal", expresó.

@ameg_pe 14.04.26 | Naldy Saldaña, integrante de La Bella Luz, denuncia extorsión tras robo de celular. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Con estas palabras, dejó en claro que todo lo que estaría circulando no es real. Por ello, pidió a la gente no compartir ese tipo de material.

Delincuentes piden dinero a su nombre

Pero la situación no queda ahí. Naldy también reveló que los responsables estarían pidiendo dinero usando su identidad, lo que hace el caso aún más delicado. En conversación con el programa "América Hoy", la cantante mostró su preocupación y miedo por lo que está pasando.

"Estoy bastante asustada, preocupada por el robo, porque me está extorsionando también. Han sacado toda la información e inventando, también manipulando imágenes", contó.

Además, hizo un llamado urgente para que nadie caiga en estas estafas. Sus declaraciones reflejan lo complicado que está siendo este momento para la artista.

"Invitar a toda la gente, evítense de difundir ese tipo de cosas. Porque es bastante fuerte para una persona. Con esta denuncia respectiva, porque han estado pidiendo dinero, hay personas que han depositado, imagínate, o sea, es demasiado fuerte", agregó.

Ya tomó acciones legales. Frente a esta situación, Naldy Saldaña confirmó que ya acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido. Su objetivo es frenar la difusión de contenido falso y evitar que más personas sean engañadas. La cantante también busca proteger su imagen, ya que todo esto podría afectar su carrera y su tranquilidad personal.

En conclusión, Naldy Saldaña atraviesa un momento muy difícil tras el robo de su celular y la extorsión que denuncia. Con miedo, pero decidida, ha salido a contar su verdad y pedir apoyo. Ahora, espera que las autoridades actúen y que este caso no siga creciendo.