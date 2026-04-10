Naldy Saldaña y Ariana González sufren robo y alertan: "Están pidiendo dinero con nuestros números"

Momentos de angustia vive la agrupación "La Bella Luz". Las cantantes Naldy Saldaña y Ariana González fueron víctimas de un robo que no solo las dejó sin sus pertenencias, sino que ahora también ha encendido las alarmas entre sus seguidores. A través de un comunicado, la orquesta contó lo ocurrido y alertó a sus fans.

Naldy Saldaña y Ariana González fueron víctimas de robo

La cumbia peruana vuelve a ser golpeada, esta vez por la inseguridad. Las cantantes Naldy Saldaña y Ariana González, integrantes de la agrupación La Bella Luz, fueron víctimas de un robo que ha dejado a muchos preocupados.

Pero eso no es todo. Tras este lamentable hecho, ahora también existe el riesgo de estafas, ya que personas desconocidas estarían usando sus números para pedir dinero. A través de un comunicado, la orquesta La Bella Luz decidió contar lo ocurrido y alertar a su público. La noticia causó impacto entre sus seguidores, quienes no tardaron en mostrar su apoyo.

"Lamentamos informar a nuestro querido público en general que nos encontramos profundamente apenados y consternados, ya que la noche de ayer dos integrantes de nuestra familia musical, Naldy Saldaña y Ariana Gonzales, fueron víctimas del robo de sus pertenencias", señalaron.

La Bella Luz comunica que robaron pertenencias de Naldy Saldaña y Ariana Gonzalez. (Instagram)

Las palabras reflejan la tristeza y preocupación que vive toda la agrupación. Lo más delicado del caso es que los delincuentes no se habrían quedado solo con el robo. Según advierten, ahora estarían intentando aprovecharse de la situación.

"Esta situación nos genera indignación y preocupación, ya que personas inescrupulosas vienen causando malestar, incluso realizando solicitudes de dinero a través de sus números telefónicos. Pedimos a todos estar alertas y no dejarse sorprender por este tipo de actos", indicaron.

Esto significa que cualquier mensaje o llamada desde los números de las artistas podría ser falsa. Por eso, la recomendación es no enviar dinero ni compartir información personal.

Indignación por la inseguridad

El caso ha generado molestia dentro de la agrupación, ya que no es la primera vez que se registran hechos así. Dejaron en claro el cansancio que sienten frente a la inseguridad que se vive día a día.

"¿Hasta cuándo tendremos que seguir enfrentando este tipo de situaciones que afectan no solo a nuestros compañeros, sino a toda la sociedad? Agradecemos su comprensión, apoyo y difusión", expresaron.

Desde "La Bella Luz" hicieron un pedido claro: estar atentos y no confiar en mensajes sospechosos. También recordaron que cualquier comunicación oficial será anunciada por sus canales oficiales. Mientras tanto, las artistas intentan recuperarse de este mal momento y seguir adelante con su carrera musical.

En conclusión, Naldy Saldaña y Ariana González enfrentan un momento complicado tras el robo y el uso indebido de sus números para posibles estafas. La agrupación La Bella Luz ha pedido a sus seguidores estar alertas y no dejarse engañar. Este caso vuelve a poner en evidencia la inseguridad que afecta a muchos artistas y ciudadanos en el país.