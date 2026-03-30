Cardiólogo revela última conversación con Manolo Rojas antes de su fallecimiento: "Le preocupaba el cansancio"

El mundo del espectáculo llora la pérdida del comediante Manolo Rojas, quien murió a los 63 años a causa de un ataque cardíaco. Tras la conmoción por su muerte, el cardiólogo Marco Almerí, quien llegó a conocerlo e incluso atenderlo, reveló los malestares que lo preocupaban en sus últimos días.

Manolo Rojas habló de sus preocupaciones con el médico

La noche del 27 de marzo, el Perú se sorprendió con la noticia del fallecimiento de Manolo Rojas en su casa de La Victoria. Según sus familiares, el comediante había sentido fuertes malestares y se había llamado un taxi para llevarlo de urgencia a un hospital, pero antes se desplomó y fue encontrado sin signos vitales.

Más tarde se confirmó que su muerte se debió a un ataque cardíaco, lo que generó dudas sobre si su diabetes, diagnosticada años atrás, había influido en su estado de salud. Sobre ello, el cardiólogo Marco Almerí contó en una entrevista con 'Buenos días Perú' una conversación que sostuvo con Manolo Rojas dos meses antes de su fallecimiento:

"Conversamos, lo que le preocupaba a Manolo era el cansancio, que era mayor al habitual. Además estaba muy contento porque había retomado su tratamiento y estaba dando resultados", expresó el especialista.

Almerí añadió que el humorista se mostraba motivado por los avances que había logrado en su salud. Había retomado con disciplina su tratamiento, había bajado varios kilos y mantenía un mejor control de su enfermedad, lo que le daba confianza y tranquilidad para seguir cuidándose día a día.

"Manolo hace unos meses me hablaba de lo contento que estaba de haber bajado más de 10 kilos y ahora estaba controlando la glicemia", recordó el médico.

El especialista resaltó que, pese a los esfuerzos del actor peruano por mejorar su estilo de vida y mantener bajo control su diabetes, algunas afecciones internas pueden desarrollarse de manera silenciosa, recordando que, aunque hizo todo lo posible por cuidar su salud, ciertos riesgos no siempre se pueden prevenir.

Manolo Rojas recibió cristiana sepultura en Huachipa

Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido como Manolo Rojas, recibió su último adiós la tarde del 29 de marzo. Su féretro blanco, cubierto con la bandera del Perú, recorrió los lugares donde dejó una huella imborrable, incluyendo América Televisión y otros espacios en los que trabajó y fue muy querido por colegas y público.

Alrededor de las cuatro de la tarde, sus restos llegaron al cementerio Campo Fe de Huachipa, donde familiares, amigos, seguidores y figuras del espectáculo como Cachay, Mariella Zanetti, La Pánfila y Carlos Cacho lo despidieron con flores, aplausos y mensajes de cariño, recordando su legado en la comedia peruana.

En conclusión, la muerte de Manolo Rojas también pone en evidencia la importancia de la diabetes y otras enfermedades silenciosas que afectan a millones de peruanos. Su historia es un recordatorio sobre la necesidad de controlar y prevenir estas condiciones, incluso cuando se mantienen hábitos de vida saludables.