Marisol se quiebra en vivo por muerte de Manolo Rojas: "Me hubiese gustado estar en su despedida"

Con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas, Marisol dejó ver el fuerte lazo que la unía a Manolo Rojas. La cantante sorprendió al hablar en vivo y abrir su corazón. Entre recuerdos y emoción, dejó claro que compartieron momentos muy cercanos, lo que hace que hoy su partida le duela aún más.

Marisol se conmueve por fallecimiento de Manolo Rojas

En medio de una llamada con "América Hoy", la cantante Marisol no pudo contener las lágrimas al recordar a Manolo Rojas en vivo y contar todo lo que vivió a su lado. La artista se mostró muy afectada al hablar de su amigo, con quien compartió muchos años de vida, música y momentos personales.

Desde el inicio, Marisol dejó claro que lo suyo con Manolo no era una simple amistad. Era algo mucho más fuerte. Incluso reveló que solían reunirse en su casa para cantar, compartir y pasar buenos momentos.

"Yo a Manolo lo conozco hace 22 años, con mi adorado Huaral, que es mi segundo hogar. Hemos compartido muchas cosas durante estos años... Él no era mi amigo, era mi hermano", dijo, dejando en claro el nivel de cercanía que tenían.

La cantante también recordó que habían hablado hace poco y que tenían planes que ya no se pudieron cumplir. Además, contó que tenían un proyecto musical pendiente, algo que él siempre le pedía.

"Hablamos con Manolo más o menos como a principios de este mes de marzo y habíamos quedado y reuníamos justamente estas semanas para compartir un rato, cantar un momento en su casa... Me decía: 'Grabas con todo el mundo y conmigo nunca grabas'. Le dije: 'Y yo te prometo que esta próxima grabación lo voy a hacer contigo'", recordó.

Un último momento que guarda en el corazón

Marisol también habló de la última vez que lo vio. Fue un momento que ahora cobra mucho más valor. Sin embargo, lo que más le duele es no haber podido acompañarlo en su despedida final.

@ameg_pe 30.03.26 | Marisol se quiebra en vivo por muerte de Manolo Rojas. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"Yo no he podido estar en su despedida, porque me tocó trabajar por el norte. Pero ese mismo día (a horas de su muerte) que estuvimos en su casa, pude tomar su mano me despedí de él", expresó y se quebró en vivo. "Me hubiese gustado estar allí en su entierro. Pero ha sido un poco difícil asimilar su estado, todos los recuerdos que tengo con él. Ha sido una persona maravillosa", dijo afectada.

Un apoyo en sus momentos difíciles

La cantante destacó que Manolo siempre estuvo para ella cuando más lo necesitó. También recordó que, en uno de los momentos más duros de su vida, él fue quien la animó a seguir adelante.

"Decirle gracias. Porque cuando yo necesitaba un amigo, él estaba ahí", comentó. "Decirle gracias por su apoyo en mis momentos tan difíciles. Tuve un momento difícil hace un año atrás. Y él fue el primero que me dijo: 'Yo creo en ti. Aquí estoy yo. Yo te conozco desde tus inicios, sé cómo te has salido adelante'. Me hubiese gustado abrazarle y decirle gracias", contó.

A pesar del dolor, Marisol aseguró que guardará todo lo bueno que vivió con él. También dejó una reflexión sobre lo que le enseñó su amigo.

"Pero para mí era mi hermano. Y así se va a quedar. Y me quedaré con los mejores recuerdos", afirmó. "Tenemos que entender que ya no está y que lo hermoso que nos enseñó hay que nosotros practicarlo con los demás", expresó.

En conclusión, Marisol expresó el profundo vínculo que la unía a Manolo Rojas y el impacto que ha tenido su partida en su vida. Su testimonio refleja el cariño y los recuerdos compartidos a lo largo de los años. La pérdida del comediante sigue generando reacciones en la farándula, donde distintas figuras continúan recordándolo desde sus propias experiencias.