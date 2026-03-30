Carlos Vílchez dedicó sentido mensaje tras fallecimiento de Manolo Rojas: "Es duro saber que se fue tan pronto"

El Perú continúa conmocionado por la repentina muerte del comediante Manolo Rojas, ocurrida el 27 de marzo. Su partida generó homenajes y mensajes de despedida de figuras del espectáculo. Entre las voces más emotivas destacan las de Carlos Vílchez, quién pidió recordar el legado de su amigo.

Carlos Vílchez habla de la partida de Manolo Rojas

Durante una entrevista en el programa América Hoy, Carlos Vílchez no ocultó su tristeza al referirse a la partida de Manolo Rojas. El humorista recordó los años de trabajo compartido y reflexionó sobre lo inesperado de su muerte, haciendo un llamado a tomar conciencia sobre el cuidado personal.

"Triste, muy apenado. Es duro saber que una persona de 63 años, que es más que obvio que quiere vivir como todos, se va tan pronto. Yo creo que los legados se dejan con una edad avanzada, debería, pero ya nos dimos cuenta que no, y los que estamos mayores deberíamos cuidarnos", expresó con evidente pesar.

Asimismo, Carlos Vílchez reveló que, pese a no ser partidario de asistir a velorios, decidió acudir al de su colega debido al fuerte vínculo que los unía. En ese contexto, también pidió respeto para la familia del artista en medio del duelo.

"Los que me conocen bien saben que no voy, yo no suelo ir, pero tuve que ir por Manolo... Sigan queriéndolo como siempre lo han querido, respetemos a la familia que eso es importante y recordémoslo siempre como el gran Manolo Rojas", señaló.

Sus palabras reflejan no solo el cariño que le tenía, sino también el impacto que dejó su partida entre quienes compartieron escenario y amistad con él.

@rkt696 Carlos Vílchez dedicó sentido mensaje tras fallecimiento de Manolo Rojas ♬ sonido original - rkt696

Fernando Armas se pronuncia tras fallecimiento de Manolo Rojas

Durante su participación en el especial de 'El Reventonazo de la Chola', Fernando Armas abrió el homenaje interpretando, junto a otros compañeros, el tema 'Te espero en el cielo' del Grupo Néctar, dando inicio a una emotiva despedida.

Luego, el tributo continuó con un sketch que solía compartir con Manolo Rojas, momento en el que el humorista no pudo ocultar su conmoción, evidenciando su dolor con la voz entrecortada.

"Yo hoy día quisiera que venga. Hoy sí quisiera que venga. Hoy no le quiero poner chapas. Hoy quiero que esté contigo. Hoy quiero verlo reír al lado tuyo. Dime que viene. Dime que va a venir", expresó.

Más adelante, ya sentado junto a la Chola, relató cómo se enteró del fallecimiento del comediante, ocurrido la noche del 27 de marzo. Armas relató que se encontraba descansando en casa cuando su esposa e hija le dieron la noticia.

"A la hora que recibo la noticia yo estaba durmiendo, No había visto el celular desde las 10 de la noche y a las 1 y media, me muevo en la cama y veo a mi esposa con mi hija que estaban ahí y le digo '¿qué pasó?' y mi hija Sharon me dice 'pa, ha fallecido Manolo Rojas'", contó.

En conclusión, las reacciones de Carlos Vílchez y Fernando Armas reflejan el profundo impacto que dejó la partida de Manolo Rojas en el mundo del entretenimiento peruano. Más allá del humor, el artista construyó lazos de amistad y dejó huella en quienes compartieron con él.