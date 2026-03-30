Patricia Alquinta llora al recordar que no respondió la última llamada de Manolo Rojas: "No quise contestar"

La muerte de Manolo Rojas sigue golpeando fuerte a la farándula. Esta vez, la actriz Patricia Alquinta no pudo contener las lágrimas al recordar al querido comediante en pleno homenaje en "América Hoy". La excompañera de "Risas y Salsa" del humorista contó un momento que hoy le duele profundamente. Se trata de la última vez que tuvo contacto con Manolo, una llamada que decidió no responder.

Patricia Alquinta no respondió llamada de Manolo Rojas

La partida de Manolo Rojas sigue dejando mucho dolor en la farándula. Esta vez, la actriz Patricia Alquinta no pudo contener las lágrimas al recordarlo en televisión nacional. Durante un homenaje en "América Hoy", su amiga y excompañera en "Risas y Salsa" abrió su corazón y contó un momento que hoy le pesa más que nunca. Se trata de la última llamada que recibió del comediante y que decidió no responder.

Todo comenzó cuando le preguntaron por la última vez que habló con Manolo. Fue ahí cuando Patricia hizo una confesión que impactó a todos en el set. La actriz explicó que todo fue parte de la confianza y bromas que tenían como amigos de muchos años. Ella solía molestarlo, y en ese momento decidió seguir con ese juego. Sin embargo, nunca imaginó que esa llamada sería la última.

"¿Sabes lo que más me duele? Que no le contesté el teléfono, porque yo recién he llegado de Miami, hace poquito, unos días. Y estábamos... Yo lo fastidiaba mucho y no le quise contestar el teléfono. Pero él, a través de Oscar, lo llamaba y le decía: '¿está bien?'. (Oscar contestaba:) 'Sí. Lo que pasa es que te está fregando, no te va a contestar'", dijo visiblemente afectada.

@ameg_pe 30.03.26 | Patricia Alquinta, amiga y excompañera en "Risas y Salsa" de Manolo Rojas, se quiebra al recordar que no respondió la última llamada del cómico. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Patricia y Manolo no solo compartieron amistad, también trabajaron juntos en el recordado programa "Risas y Salsa", donde construyeron una relación muy cercana. Por eso, el golpe ha sido aún más fuerte para ella. Recordó que incluso él preguntó por ella cuando no logró comunicarse directamente. Ambos tenían planes de verse pronto, como solían hacerlo cada año.

"Porque queríamos ir a ver a Roxana (Arévalo) por su cumpleaños, como todos los años. Y no le contesté, dije: 'No, no le voy a contestar'", relató con la voz quebrada.

¿Qué le hubiera dicho?

En medio del dolor, Patricia también compartió qué le habría gustado decirle si hubiera respondido esa llamada. Además, contó que su amistad estaba llena de momentos únicos, donde la risa nunca faltaba.

"No lo puedo decir porque es una grosería, pero le hubiera dicho 'Antes del 30 tenemos que ir a ver a Roxana, ya tú sabes que te va a joder ah'... Porque Roxana está en San Judas Tadeo, al costado está Guille (Rossini), cruzando en el otro, ayer le puse flores a Roxana y tengo 1000 de vídeos que no he puesto, Manolo le cantaba a Roxana... Y Manolo está ahora al frente", dijo muy afectada.

La actriz también habló del presente, sin su amigo, y dejó ver lo difícil que es asumir su ausencia. Sus palabras reflejan el gran cariño que se tenían y lo duro que es despedirse.

"Es chocante porque está al frente. Ahora me toca a mí solita ir, en el sentido de que ir a hablarle", expresó.

En conclusión, Patricia Alquinta, amiga y excompañera de "Risas y Salsa" de Manolo Rojas, expresó el profundo dolor que le deja su partida, marcado por la culpa de no haber respondido su última llamada. Su testimonio refleja el cariño que se tenían y deja una reflexión sobre valorar cada momento con las personas que queremos.