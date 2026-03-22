Korina Rivadeneira se va del país con sus hijos tras rumores de separación con Mario Hart: ¿Fin del amor?

Korina Rivadeneira volvió a captar la atención tras compartir en redes fotos de su viaje al extranjero con sus hijos. La ausencia de Mario Hart en las publicaciones avivó rumores de separación tras nueve años de relación. La modelo mantiene la privacidad sobre su vida personal, mientras los seguidores buscan señales sobre su situación.

Korina Rivadeneira viaja con sus hijos mientras Mario Hart mantiene silencio

Durante el viaje, Korina compartió diversas postales que evidencian que sus hijos estuvieron presentes en todo momento. La ausencia de Mario Hart en estas publicaciones llamó la atención de los fanáticos y de los medios de farándula. El programa Amor y Fuego abordó al piloto para consultarle sobre su relación, pero este prefirió mantener la reserva.

"Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo", declaró Mario Hart, evitando dar más detalles sobre la situación.

En paralelo, Korina también fue vista compartiendo tiempo con la madre de Hart, lo que evidencia la cercanía familiar que mantienen pese a los rumores de crisis sentimental. Sin embargo, ni la modelo ni el piloto han ofrecido declaraciones adicionales que aclaren la situación.

@rkt696 Korina Rivadeneira se fue de viaje tras rumores de ruptura con Mario Hart ♬ sonido original - rkt696

Crisis en la relación: Korina habla de los desafíos con Mario Hart

A sus 33 años, Korina Rivadeneira enfrenta una etapa intensa tanto en lo personal como en lo profesional. La modelo y conductora disfruta de su rol como madre de dos hijos y de su carrera, pero reconoce que mantener el equilibrio familiar y sentimental no siempre resulta sencillo.

En una entrevista con Trome, Korina confesó que la pareja ha enfrentado momentos complicados y al menos dos crisis importantes que pusieron a prueba su relación.

"Hemos pasado por la crisis de los 4 años, de los 7 años, tal cual. Es bueno que se presenten porque nos hace autoanalizarnos y ver en qué podemos mejorar", señaló la venezolana, destacando la importancia de trabajar la comunicación y fortalecer los lazos en pareja. Tras nueve años juntos, Korina reflexiona sobre la necesidad de enfrentar los conflictos de manera madura y constante.

En conclusión, el viaje de Korina Rivadeneira con sus hijos y su cercanía a la familia de Mario Hart no aclara su relación, pero muestra su enfoque en el bienestar de los menores. Mientras deciden cómo comunicar su futuro, los seguidores buscan señales que confirmen rumores.