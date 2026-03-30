Rebeca Escribens se muestra conmovida por muerte de Manolo Rojas: "No puedo hablar con alegría"

La farándula peruana sigue de luto por Manolo Rojas y se sintió desde el primer segundo en pantalla en "América Espectáculos". Rebeca Escribens apareció visiblemente afectada, dejando de lado su estilo alegre para anunciar la noticia. Su tono fue distinto y sincero, explicando que no podía presentar el programa como de costumbre por el fuerte golpe emocional que significó la noticia.

Rebeca Escribens conmocionada por fallecimiento de Manolo Rojas

Rebeca Escribens no pudo contener su pesar tras la partida de Manolo Rojas. La conductora empezó su programa "América Espectáculos" con la voz entrecortada, dejó de lado su estilo alegre para dar una noticia que la tenía muy afectada. Desde el primer momento, fue sincera con el público y explicó que no estaba en condiciones de conducir como siempre.

Apenas apareció en pantalla, Rebeca dejó claro que no era un día normal. Su tono cambió por completo y su mensaje fue directo.

"Muy buenos días a todos. Lamento no poder subir el tono de mi voz ni hacerlo con mucha alegría, pero estamos con la pena inmensa de la partida de nuestro querido Manolo Rojas", dijo visiblemente conmovida.

Sus palabras reflejaron el impacto que ha tenido la muerte del comediante en todo el entorno artístico. Durante el programa, la conductora recordó el gran cariño que Manolo se ganó con los años. No solo entre sus colegas, sino también en el público que lo seguía.

"Ha sido... ¿Cómo describirlo? Casero, casera, en casa también. Es tan difícil tener que despedir de un momento a otro a alguien tan querido que se ganó el cariño, no solamente de nosotros, sus amigos, sus compañeros en la televisión, en la radio, sino también de todo su público", expresó.

@ameg_pe 30.03.26 | Rebeca Escribens se muestra conmovida por muerte de Manolo Rojas. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Rebeca dejó en claro que su partida ha dejado un vacío muy grande. En otro momento, la conductora habló sobre lo complicado que es aceptar una pérdida así, sobre todo cuando ocurre de forma inesperada. Su reflexión conectó con muchos que también siguen impactados por la noticia.

"Las muertes súbitas son las más difíciles de procesar. El día viernes en la noche, efectivamente nos dejó nuestro querido Manolo Rojas", comentó.

No pudo continuar con normalidad

La emoción fue tan fuerte que Rebeca tuvo que hacer una pausa y admitir que no podía continuar el programa como lo hace siempre. En ese momento, optó por leer la información, tratando de mantenerse firme frente a cámaras.

"Pero vamos por partes, porque yo todavía estoy sentida, conmocionada, como todos ustedes. Todavía se me hace muy difícil procesar esta información", dijo. "Así que perdóname, Luchito, pero voy a tener que leer porque no sé ni por dónde comenzar...", le mencionó a su productor y leyó: "Este es el adiós de nuestro querido Manolo Rojas".

La muerte de Manolo ha generado una ola de reacciones en la farándula. Actores, cantantes y conductores han expresado su tristeza por la partida del querido cómico. Su legado en la televisión y el humor peruano sigue más vivo que nunca.

En conclusión, Rebeca Escribens se mostró afectada en vivo por la muerte de Manolo Rojas, demostrando el gran cariño que sentía por el cómico. Su partida ha dejado un dolor profundo en la farándula y en el público.