Pamela Franco encara a Mary Moncada, la rubia del 'auto rana': "Tengo que decirte públicamente gracias"

Pamela Franco y Mary Moncada se vieron las caras por primera vez tras el escándalo que marcó un antes y un después en la vida de la cumbiambera. El encuentro fue por videollamada durante el podcast "Q'Bochinche" y dejó a muchos en shock.

Pamela Franco agrade públicamente a Mary Moncada

Pamela Franco dejó en shock a muchos tras encontrarse, cara a cara, con Mary Moncada, la joven que fue protagonista del recordado escándalo que terminó con su relación con el padre de su hija. La cantante sorprendió al agradecer a la rubia del 'auto rana' públicamente meses después del polémico ampay.

El encuentro se dio por videollamada durante el podcast "Q'Bochinche". Nadie imaginó que esta conversación terminaría de esa manera. Desde el inicio, ambas se mostraron tranquilas, pero lo que se dijeron dejó mucho para comentar.

Durante la charla, Mary Moncada soltó una frase que dejó helada a la cantante. Sin rodeos, contó un detalle que, según ella, no se sabía.

"Él quería llevarme a tu casa. Creo que al final yo te hice un favor, ¿no?", dijo Mary Moncada mediante una videollamada.

La reacción de Pamela fue inmediata. Se quedó sorprendida, sin poder creer lo que estaba escuchando en ese momento. Este comentario generó un silencio incómodo, pero también abrió paso a una respuesta inesperada. Lejos de armar una pelea o reclamar, Pamela Franco optó por una actitud distinta. Tomó aire y respondió con calma.

"La verdad, tengo que decirte públicamente gracias", expresó la cantante, sorprendiendo en redes, ya que muchos esperaban una reacción más fuerte o confrontacional.

Por su parte, Mary no se quedó atrás y reafirmó su postura con otra frase directa, manteniéndose firme en su versión de los hechos. Además, dejó entrever que no se arrepiente de lo ocurrido.

"Creo que te saqué un mujeriego de encima", agregó la rubia que popularizó la famosa frase 'good time' tras el escándalo.

El ampay que marcó un antes y después

Este encuentro revive el escándalo que ocurrió en enero de 2024, cuando se difundieron imágenes del padre de la hija de Pamela dentro de su vehículo con otra mujer. Las imágenes, conocidas como el 'auto rana', causaron un gran impacto en la farándula. En ese momento, la relación de la cantante parecía estable y con planes de futuro. Sin embargo, ese episodio lo cambió todo y marcó el final de la historia entre ambos.

Hoy, Pamela Franco luce más tranquila y enfocada en su vida personal y profesional. Aunque no olvida lo vivido, ha demostrado que quiere seguir adelante. Este encuentro parece haber sido un cierre emocional importante para ella. Muchos usuarios en redes han resaltado su forma de manejar la situación, señalando que respondió con cabeza fría.

En conclusión, Pamela Franco sorprendió al enfrentar a Mary Moncada, la mujer del escándalo que marcó su vida. Lo que parecía un momento tenso terminó con un inesperado "gracias". Una reacción que pocos imaginaban y que demuestra que, a veces, el tiempo ayuda a ver las cosas de otra manera.