Precio del DÓLAR HOY, jueves 16 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú registra una ligera subida este jueves 16 de abril de 2026, pero se mantiene dentro de un rango estable en el mercado cambiario. El tipo de cambio presenta variaciones moderadas sin generar mayor impacto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este jueves 16 de abril, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.425, mientras que el precio de venta alcanza los S/ 3.436. Aunque se observa un incremento frente al día anterior, el comportamiento general sigue siendo estable.

Si revisamos los días previos, el dólar ha mostrado pequeñas fluctuaciones. El sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril, el precio de compra fue de S/ 3.379 y el de venta de S/ 3.385, manteniéndose sin cambios durante ese periodo.

Luego, el martes 14 de abril, se registró una leve caída, con un precio de compra de S/ 3.365 y venta de S/ 3.379. Posteriormente, el miércoles 15 el dólar volvió a subir ligeramente, ubicándose en S/ 3.380 para la compra y S/ 3.390 para la venta. Ahora, este jueves 16, el tipo de cambio continúa con esa tendencia al alza, aunque sin variaciones bruscas, lo que confirma un comportamiento controlado.

Precio del dólar del 1 al 16 de abril. (SUNAT)

Este comportamiento refleja una tendencia estable con ligeros ajustes. Si bien el dólar ha subido algunos céntimos en los últimos días, estos cambios no son drásticos y responden a movimientos normales del mercado.

En medio de este panorama, el mercado también se mantiene atento al contexto político local, marcado por las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, este proceso no ha generado sobresaltos importantes en el tipo de cambio. A nivel internacional, la estabilidad en los mercados financieros también contribuye a que el dólar no registre cambios bruscos.

Para el público en general, este escenario representa tranquilidad. La estabilidad del dólar permite que los precios de productos importados o servicios vinculados a la moneda extranjera no sufran cambios repentinos.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 16 de abril de 2026 planeas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que antes revises bien el tipo de cambio para evitar sorpresas. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía sigue estable, estar informado te ayudará a cuidar tu dinero y aprovechar mejor cada operación.

Asimismo, se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes seguras donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú presenta una ligera alza este 16 de abril, pero se mantiene dentro de un rango estable. Todo apunta a que el tipo de cambio seguirá moviéndose de manera controlada en los próximos días.