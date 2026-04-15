Precio del DÓLAR HOY, miércoles 15 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú se mantiene sin grandes cambios este miércoles 15 de abril de 2026. El tipo de cambio en el país presenta una ligera variación respecto a días anteriores, pero sigue dentro de un rango estable.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 15 de abril, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.380, mientras que el precio de venta alcanza los S/ 3.390. Estas cifras confirman que la moneda estadounidense continúa moviéndose de forma moderada en el mercado peruano.

Si revisamos el comportamiento reciente, el tipo de cambio ha tenido pequeñas variaciones, pero sin cambios bruscos. El sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril, el precio de compra fue de S/ 3.379 y el de venta de S/ 3.385.

Precio del dólar del 1 al 15 de abril. (SUNAT)

Luego, el martes 14 de abril, se registró una ligera baja en la cotización: el precio de compra descendió a S/ 3.365, mientras que el de venta se ubicó en S/ 3.379. Sin embargo, este miércoles 15 de abril el dólar vuelve a subir levemente, recuperando parte de ese valor perdido.

Este comportamiento refleja una tendencia estable del dólar en el Perú durante los últimos días. Las variaciones han sido mínimas, moviéndose solo algunos céntimos arriba o abajo, lo que indica que no hay presiones fuertes en el mercado cambiario.

En medio de este panorama, el mercado también se mantiene atento al contexto político local, marcado por las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, el proceso no ha generado sobresaltos en el tipo de cambio. A nivel internacional, la calma en los mercados también contribuye a que el dólar se mantenga dentro de un rango controlado.

En términos simples, el dólar no está ni subiendo de forma preocupante ni cayendo de manera significativa. Más bien, se mantiene en un equilibrio que da cierta tranquilidad tanto a consumidores como a empresas que dependen del tipo de cambio.

Este escenario puede estar relacionado con factores como la estabilidad económica local y un contexto internacional sin sobresaltos importantes en los mercados financieros.

Para el ciudadano de a pie, esta estabilidad es una buena señal. Significa que los precios de productos importados o servicios ligados al dólar no deberían presentar cambios drásticos en el corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 15 de abril de 2026 estás pensando en comprar o vender dólares, lo mejor es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Ten en cuenta que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te ayudará a no perder dinero y sacarle mayor provecho a tu plata.

También es recomendable revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable este 15 de abril, con leves variaciones que no generan mayor impacto. Todo indica que, por ahora, el tipo de cambio seguirá moviéndose dentro de un rango controlado.