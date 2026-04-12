RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

Flash Electoral: Estos son los resultados a boca de urna de las elecciones generales 2026

Según los resultados a boca de urna en las elección generales 2026, los candidatos Keiko Fujimori, Rafael López y Jorge Nieto ocupan los primeros lugares.

Flash Electoral 2026 Estos son los resultados a boca de urna
Flash Electoral 2026 Estos son los resultados a boca de urna (Composición Karibeña)
12/04/2026

Hoy domingo 12 de abril a las 6:00 p.m. ya se entregaron los resultados a boca de urna en las elecciones generales 2026, según Datum. Es así como la candidata Keiko Fujimori ocupa el primer lugar, en segundo lugar está Rafael López Aliaga y en tercer lugar, Jorge Nieto

FLASH ELECTORAL 2026

La jornada electoral de este domingo 12 de abril de 2026 marca un momento decisivo para el Perú, con más de 27 millones de ciudadanos acudiendo a las urnas. 

El partido Fuerza Popular estaría liderando con un 16.5%, le sigue Renovación Popular con 12.8%. En tercer lugar, estaría el partido Buen Gobierno con 11.6%; en cuarto lugar, el partido Obras con 10.5%. 

Boca de urna de las elecciones generales 2026
Boca de urna de las elecciones generales 2026

Noticia en desarrollo....

Elecciones 2026 EN VIVO: conoce el minuto a minuto de la jornada electoral de hoy, 12 de abril en Perú
Lee también

Elecciones 2026 EN VIVO: conoce el minuto a minuto de la jornada electoral de hoy, 12 de abril en Perú

Ataque armado en exteriores de concierto de Toño Centella deja dos heridos y desata pánico
Lee también

Ataque armado en exteriores de concierto de Toño Centella deja dos heridos y desata pánico

Temas relacionados Buen Gobierno elecciones generales 2026 Flash Electoral Fuerza Popular Renovación Popular

Siga leyendo

Lo Más leído

Susana Alvarado revela que se aleja temporalmente de Corazón Serrano ¿A qué se debe?

¿Dos cantantes de Corazón Serrano se retirarían de la delantera? Esto se conoce

¿Melissa Klug se confundió? Diego Chávarri y la vez que confesó que se amaneció con Pamela Franco

Pamela Franco sobre pelea de Pamela López con Shirley Arica: "Yo no peleo por mi comida, yo trabajo"

Onelia Molina se realizó prueba de ETS tras ampay de Mario Irivarren: "Si no te cuidas, nadie lo hará por ti"

últimas noticias
Karibeña