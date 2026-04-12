Flash Electoral: Estos son los resultados a boca de urna de las elecciones generales 2026

Hoy domingo 12 de abril a las 6:00 p.m. ya se entregaron los resultados a boca de urna en las elecciones generales 2026, según Datum. Es así como la candidata Keiko Fujimori ocupa el primer lugar, en segundo lugar está Rafael López Aliaga y en tercer lugar, Jorge Nieto.

FLASH ELECTORAL 2026

La jornada electoral de este domingo 12 de abril de 2026 marca un momento decisivo para el Perú, con más de 27 millones de ciudadanos acudiendo a las urnas.

El partido Fuerza Popular estaría liderando con un 16.5%, le sigue Renovación Popular con 12.8%. En tercer lugar, estaría el partido Buen Gobierno con 11.6%; en cuarto lugar, el partido Obras con 10.5%.

Boca de urna de las elecciones generales 2026

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