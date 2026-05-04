Sunat: Ingresos tributarios de abril crecieron 13,9% y alcanzaron los S/24,962 millones

En abril, los ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron los S/ 24 962 millones, lo que representa un incremento de S/ 3 888 millones respecto al mismo mes del año pasado. Con ello, se registró un aumento de 13,9% en el cuarto mes de año, logrando 23 meses de crecimiento continuo de la recaudación nacional.

Factores determinantes del resultado de la recaudación de abril

El resultado positivo de la recaudación de abril se debe a diversos factores, entre los que destacan:

El desempeño favorable de la actividad económica durante marzo, lo que generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, fueron pagadas en el mes de abril, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de 1,5% y de 7,0% de la Demanda Interna (DI). A ello se añade la expansión de 33,5% en las importaciones US$ CIF.

Los buenos resultados obtenidos por la campaña de Regularización Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2025, que empezó el 26 de marzo y se extendió hasta el 13 de abril.

A pesar de que la regularización registró una caída, debido al efecto estadístico de pagos extraordinarios registrado en el mismo mes del año anterior, habría crecido en 28,8%, sin considerar los mencionados pagos extraordinarios. Dichos resultados reflejan principalmente el incremento de las utilidades empresariales correspondientes al año 2025.

Las mayores cotizaciones de los principales metales exportados, en especial el cobre y el oro, situación que incrementa los ingresos y bases imponibles, anual y mensuales, de las empresas vinculadas a la producción y/o comercio de dichos metales.

La mayor recaudación del IGV interno, explicada por el incremento de la demanda interna de marzo (crecimiento de 7.0%) y mayores pagos de algunos sectores como minería, comercio e industria no primaria.

Los ingresos correspondientes al impacto de las acciones de cierre de brechas tributarias emprendidas por la SUNAT, las que, unidas a la labor cotidiana de fiscalización, control y facilitación, permitieron una significativa recuperación y cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.

La mayor recaudación generada por la aplicación del Decreto Supremo N.º 115-2024-EF que estableció la tasa del ISC a la cerveza en 0,047% de la UIT.

Como contraparte, la caída del 7,0% en el tipo de cambio respecto al año anterior actuó como el principal factor negativo para la recaudación. Este descenso impactó directamente en los ingresos por importaciones y redujo los montos mensuales declarados por el sector exportador.

Principales resultados por tributos

Impuesto a la Renta

La recaudación por este concepto alcanzó los S/14,781 millones durante el mes de abril. Dicha cifra representa un crecimiento del 2,0% frente a los resultados obtenidos en el mismo periodo del año 2025.

Se registraron incrementos en los montos recaudados por concepto de pagos a cuenta de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario (28.2%), Quinta Categoría (15,8%) y Sujetos No Domiciliados (44,5%). Así mismo en Primera Categoría (12,1%), Segunda Categoría (11,0%), Cuarta Categoría (4,5%) y Régimen Especial de Renta (8.5%).

Cabe indicar que el crecimiento de Renta de No Domiciliados fue influenciado por un pago extraordinario, producto de la venta de una empresa del sector eléctrico y la recaudación de quinta categoría por la mayor distribución de utilidades del sector minería. En contraste, se registraron disminuciones en la Regularización del Impuesto a la Renta (-16,2%) y el Resto de Rentas (-25,3%).

Impuesto General a las Ventas (IGV)

La recaudación del IGV alcanzó los S/ 9 094 millones en abril. Este monto representó un crecimiento de 19,2% frente al mismo mes de 2025.

El IGV Interno recaudó S/ 5 400 millones, obteniendo un crecimiento de 19,6% con respecto a abril del 2025. Este resultado fue influenciado por la dinámica económica de marzo y las acciones de control, cobranza y facilitación implementadas por la SUNAT.

Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó S/ 3 694 millones, lo que representó un aumento de 18,6%. Dicho crecimiento se debió al incremento de las importaciones del mes (33,5%) y a las mayores importaciones garantizadas, lo que fue atenuado por el menor tipo de cambio (S/ 3,44 por US$), utilizado para el pago de obligaciones en moneda nacional.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

La recaudación del ISC alcanzó S/ 897 millones en abril, monto que representó un aumento de 34,1% respecto a abril del 2025. El ISC interno se expandió 36,9%, de los cuales el ISC a los combustibles ascendió a S/ 85 millones, lo que contrasta con la ausencia de pagos por dicho concepto en abril del 2025.

Por su parte, el ISC interno correspondiente al resto de productos gravados creció en 16,6%, impulsado por los mayores pagos del impuesto a las cervezas. A ello se sumó la recaudación del ISC a juegos y apuestas a distancia, que alcanzó los S/ 40 millones.

El ISC a las importaciones creció en 29,3%, impulsado por los mayores pagos del impuesto a los combustibles importados, que aumentaron 29,7%. Este resultado se sustentó en el incremento de las importaciones de combustibles (98,4%), explicado tanto por el alza de precios como por el mayor volumen.

Asimismo, el ISC del resto de los productos gravados creció en 28,8%, sustentado principalmente por la mayor importación de equipos de transporte (60,3%). El crecimiento de ambos conceptos también fue atenuado por la caída del tipo de cambio.

Otros Ingresos

La recaudación de este rubro ascendió a S/ 2 534 millones, monto que representó un crecimiento de 19,4% respecto a abril de 2025. Este resultado se explicó por los mayores pagos por ITAN (16,9%), Ingresos como Recaudación (149,7%), así como por Casinos y Tragamonedas y Juegos y Apuestas Deportivas a distancia (65,7%).

Asimismo, contribuyeron al incremento el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) con 15,0%, el Régimen Único Simplificado (5,2%) y otros conceptos (62,7%). En contraste, se redujeron los pagos por fraccionamientos (-19,3%) y multas (-9,5%).

Devoluciones

Las devoluciones de impuestos realizadas en abril ascendieron a S/ 2 507 millones. Este monto representó una disminución de 20,4% en comparación con el mismo mes de 2025.

Ingresos Tributarios del Gobierno Central 2025 - 2026.

En conclusión, la Sunat alcanzó una recaudación de S/24,962 millones en abril, lo que representa un sólido incremento del 13,9%. Con este resultado, el fisco suma 23 meses de avance sostenido en el ingreso de recursos.