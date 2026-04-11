Ataque armado en exteriores de concierto de Toño Centella deja dos heridos y desata pánico

Momentos de pánico se vivieron en un evento de cumbia. Un ataque armado sorprendió a todos durante un concierto de Toño Centella en el distrito de Chorrillos, dejando como saldo dos personas heridas y a decenas de asistentes en shock.

Ataque armado en exteriores de concierto de Toño Centella

Una noche que debía ser de música y diversión terminó en caos total. Una balacera interrumpió un concierto de Toño Centella en Chorrillos. Dos personas resultaron heridas y se desató miedo entre todos los asistentes.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 11 de abril, en la Av. Cordillera Oriental del asentamiento humano Las Delicias de Villa. En ese momento, el cantante se presentaba en el local conocido como 'La Casita del Amor', donde, según vecinos, se suelen realizar fiestas que no siempre están autorizadas.

Todo iba con normalidad hasta que, de pronto, se desató el terror. Testigos contaron que dos sujetos llegaron en una moto lineal y comenzaron a disparar contra el lugar. El ataque fue directo y sin aviso. En cuestión de segundos, la música se detuvo y las personas empezaron a correr desesperadas para salvarse.

Tras el atentado, la policía encontró hasta 18 casquillos de bala en la zona, lo que confirma la violencia del hecho. Muchos asistentes quedaron en shock por lo vivido.

En medio del peligro, Toño Centella decidió retirarse rápidamente junto a su equipo de seguridad. El cantante priorizó su integridad y evitó exponerse a una situación más grave. Su salida fue inmediata mientras el público trataba de escapar. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para asegurar la zona e iniciar las investigaciones.

Producto de los disparos, dos personas resultaron heridas. Una de ellas fue llevada de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Se conoció que uno de los afectados se llama Gabriel, aunque no se han dado más detalles sobre su estado de salud. Del segundo herido, la información aún es limitada. Las autoridades continúan con las diligencias para dar con los responsables de este ataque.

Vecinos piden acción y suceso previo del cantante

Vecinos de la zona se mostraron preocupados y molestos por lo ocurrido. Aseguran que este local ya ha sido escenario de otros problemas similares. Incluso, indicaron que el establecimiento había sido clausurado anteriormente, pero seguía funcionando de manera informal. Por eso, exigen que las autoridades actúen con firmeza y eviten que este tipo de situaciones se repitan.

🔴🔵 Chorrillos: Dos personas fueron atacadas a balazos en los exteriores de un local de eventos donde tocaba Toño Centella



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Este hecho no sería aislado. Meses atrás, un local vinculado a Toño Centella también fue atacado, lo que genera más preocupación sobre la seguridad en estos eventos. El cantante, en su momento, aseguró que no tenía conflictos personales, lo que deja muchas preguntas sobre el origen de estos ataques.

En conclusión, el ataque armado en los exteriores del concierto de Toño Centella dejó heridos y sembró el pánico entre los asistentes, evidenciando una vez más la inseguridad en este tipo de eventos. Aunque el cantante logró ponerse a salvo, el hecho ha generado preocupación entre vecinos y autoridades. Ahora, se espera que las investigaciones avancen y se tomen medidas para evitar este tipo de situaciones.