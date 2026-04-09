RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Virales

¡Qué suerte!

¡Se hizo millonario! Peruano se lleva más de S/12 millones tras reventar pozo de famosa lotería

Un afortunado acertó todos los números del sorteo y se llevó más de S/12 millones, convirtiéndose en el nuevo millonario del país tras reventar el pozo de La Tinka.

Reventó el pozo millonario de La Tinka de S/12 millones.
Reventó el pozo millonario de La Tinka de S/12 millones. (Composición: La Karibeña)
09/04/2026

La emoción se vivió la noche del 8 de abril con un nuevo sorteo de La Tinka, que puso en juego más de 12 millones de soles. La expectativa creció durante el día por el pozo acumulado de semanas previas, que finalmente dejó a un único ganador.

Resultados oficiales del sorteo del miércoles 8 de abril

De acuerdo con el reporte oficial difundido al cierre de la transmisión, la combinación ganadora del Pozo Millonario estuvo conformada por los números 14, 20, 11, 28, 4, 46 y 22. Esta vez, el esperado premio sí fue reclamado, ya que un afortunado apostador en Pachacámac logró acertar todos los números y llevarse el monto total.

El resultado generó gran impacto entre los participantes, que siguen cada sorteo con la ilusión de ganar. Con este desenlace, el acumulado se reinicia automáticamente, por lo que el siguiente sorteo tendrá un nuevo pozo base.

Se informó que el próximo premio será de 8 millones de soles, monto que volverá a captar la atención para el sorteo del domingo 12 de abril. Como es habitual, La Tinka realiza sorteos los miércoles y domingos, con resultados después de las 20:30.

Además, la organización recordó los plazos establecidos para el cobro de premios. Los ganadores disponen de 30 días si el monto supera los 5.000 soles y es menor al millón; 90 días si el premio es mayor al millón de soles; y 180 días si es inferior a los 5.000 soles. Estos plazos se cuentan en días naturales desde el día siguiente del sorteo.

¡GANÓ! Peruano se convierte en millonario tras llevarse más de S/19 MILLONES en famosa lotería
Lee también

¡GANÓ! Peruano se convierte en millonario tras llevarse más de S/19 MILLONES en famosa lotería

¿Se cobran impuestos de la lotería?

Uno de los aspectos que genera mayor interés entre los participantes es el monto real que recibe el ganador tras la aplicación de impuestos. Según información de la empresa operadora Intralot y del Servicio de Administración Tributaria de Lima, los premios de La Tinka no están sujetos al pago del Impuesto a la Renta ni al IGV.

Sin embargo, sí se aplica un impuesto municipal, cuya tasa es del 10% sobre el total ganado. Este porcentaje se descuenta de manera automática antes de la entrega del dinero al ganador, por lo que el monto anunciado no corresponde exactamente a la cifra que finalmente se recibe.

¡Nuevo millonario! Peruano se llevó más de S/40 millones tras reventar pozo de famosa lotería
Lee también

¡Nuevo millonario! Peruano se llevó más de S/40 millones tras reventar pozo de famosa lotería

En este caso, el premio de S/12.022.977 está sujeto a dicha deducción. El cálculo resulta sencillo: al dividir el monto total entre 10, se obtiene el valor del impuesto. Así, 12.022.977 ÷ 10 equivale a 1.202.297,7 soles, cifra que corresponde al tributo municipal.

Tras aplicar este descuento, el ganador recibe el monto restante, lo que sigue representando una suma considerable que puede transformar por completo su situación económica. Este detalle suele ser clave para quienes siguen de cerca el sorteo y evalúan su participación.

En conclusión, el reciente sorteo de La Tinka no solo entregó un premio millonario, sino que renovó la ilusión de miles de peruanos. Con un nuevo pozo en juego, el popular juego sigue consolidándose como uno de los más seguidos del país. Mientras tanto, el ganador de Pachacámac inicia una nueva etapa marcada por un cambio económico.

Temas relacionados Intralot La Tinka lotería Pozo millonaria Servicio de Administración Tributaria de Lima virales

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Dos cantantes de Corazón Serrano se retirarían de la delantera? Esto se conoce

¿Melissa Klug se confundió? Diego Chávarri y la vez que confesó que se amaneció con Pamela Franco

Susana Alvarado revela que se aleja temporalmente de Corazón Serrano ¿A qué se debe?

Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar su última promesa: "Le dije que nunca me dejara sola"

Mark Vito acusa agresión de Melissa Klug en "La Granja VIP" y su audio es silenciado en vivo

últimas noticias
Karibeña