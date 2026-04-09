¡Se hizo millonario! Peruano se lleva más de S/12 millones tras reventar pozo de famosa lotería

La emoción se vivió la noche del 8 de abril con un nuevo sorteo de La Tinka, que puso en juego más de 12 millones de soles. La expectativa creció durante el día por el pozo acumulado de semanas previas, que finalmente dejó a un único ganador.

Resultados oficiales del sorteo del miércoles 8 de abril

De acuerdo con el reporte oficial difundido al cierre de la transmisión, la combinación ganadora del Pozo Millonario estuvo conformada por los números 14, 20, 11, 28, 4, 46 y 22. Esta vez, el esperado premio sí fue reclamado, ya que un afortunado apostador en Pachacámac logró acertar todos los números y llevarse el monto total.

El resultado generó gran impacto entre los participantes, que siguen cada sorteo con la ilusión de ganar. Con este desenlace, el acumulado se reinicia automáticamente, por lo que el siguiente sorteo tendrá un nuevo pozo base.

Se informó que el próximo premio será de 8 millones de soles, monto que volverá a captar la atención para el sorteo del domingo 12 de abril. Como es habitual, La Tinka realiza sorteos los miércoles y domingos, con resultados después de las 20:30.

Además, la organización recordó los plazos establecidos para el cobro de premios. Los ganadores disponen de 30 días si el monto supera los 5.000 soles y es menor al millón; 90 días si el premio es mayor al millón de soles; y 180 días si es inferior a los 5.000 soles. Estos plazos se cuentan en días naturales desde el día siguiente del sorteo.

¿Se cobran impuestos de la lotería?

Uno de los aspectos que genera mayor interés entre los participantes es el monto real que recibe el ganador tras la aplicación de impuestos. Según información de la empresa operadora Intralot y del Servicio de Administración Tributaria de Lima, los premios de La Tinka no están sujetos al pago del Impuesto a la Renta ni al IGV.

Sin embargo, sí se aplica un impuesto municipal, cuya tasa es del 10% sobre el total ganado. Este porcentaje se descuenta de manera automática antes de la entrega del dinero al ganador, por lo que el monto anunciado no corresponde exactamente a la cifra que finalmente se recibe.

En este caso, el premio de S/12.022.977 está sujeto a dicha deducción. El cálculo resulta sencillo: al dividir el monto total entre 10, se obtiene el valor del impuesto. Así, 12.022.977 ÷ 10 equivale a 1.202.297,7 soles, cifra que corresponde al tributo municipal.

Tras aplicar este descuento, el ganador recibe el monto restante, lo que sigue representando una suma considerable que puede transformar por completo su situación económica. Este detalle suele ser clave para quienes siguen de cerca el sorteo y evalúan su participación.

En conclusión, el reciente sorteo de La Tinka no solo entregó un premio millonario, sino que renovó la ilusión de miles de peruanos. Con un nuevo pozo en juego, el popular juego sigue consolidándose como uno de los más seguidos del país. Mientras tanto, el ganador de Pachacámac inicia una nueva etapa marcada por un cambio económico.