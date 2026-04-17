Pamela Franco y Janet Barboza tienen fuerte enfrentamiento en vivo: "Tú pasaste la línea"

Pamela Franco viene promocionando su nuevo tema y sorprendió al presentarse en 'América hoy', pese a los enfrentamientos que ha tenido en el pasado con Janet Barboza. Durante su aparición en el programa, la cantante no dudó en encarar a la conductora y expresar su incomodidad por algunos comentarios que le han molestado a lo largo del tiempo.

Pamela Franco y Janet Barboza protagonizan tenso intercambio

Pamela Franco llegó con todo al magazine para presentar su nueva colaboración con Melanie Martínez, 'Que no me provoque', tema que ha generado gran expectativa por las especulaciones sobre una posible dedicatoria a una tercera persona.

No obstante, vivió un momento incómodo durante la transmisión, cuando Janet Barboza recordó las tensiones que ha mantenido con la cantante de cumbia a raíz de algunos comentarios sobre su vida pública y le consultó si realmente sentía algún tema personal en su contra.

"En todo caso, tengo que decir lo propio, Pamela has sentido y has repetido en varios programas que yo tengo algo personal en contra tuyo, ¿eso realmente lo sientes?", preguntó la conductora, dando inicio al intercambio en vivo.

Ante ello, Pamela Franco no evitó responder y expresó su incomodidad por lo que considera comentarios fuera de lugar sobre su vida privada.

"Lo he dicho y lo afirmo. Yo te conozco hace muchos años y nunca hemos sido amigas. Uno puede dar su opinión, pero no puedes pasarte de la línea de presentadora y dar tu opinión, lo que tú asumes, a decir cosas por un celular, afirmando algo", señaló la cantante.

Pamela Franco sufre desplante de Janet Barboza en vivo

La popular 'rulitos' replicó que no tenía problemas en que no compartan sus opiniones, mientras que Pamela Franco insistía en que sentía que algunos comentarios estaban influenciados por la cercanía de la conductora con su expareja.

"No solo es la línea que tú pasaste, ya que tú tienes una amistad con el padre de mi hija (...) Tú agarraste un momento muy crítico de mi vida donde agarrabas un celular y decías, 'oye me ha llegado esta información'", agregó la cumbiambera.

Por su parte, Janet Barboza aseguró que no tiene nada en contra de la artista ni de otros invitados, pero el momento se tornó incómodo cuando decidió cambiar de tema y conversar con Melanie Martínez, lo que generó una evidente molestia en la actual pareja de Christian Cueva.

El ambiente terminó de tensarse en la despedida, cuando la conductora intentó agradecer su presencia, pero la cantante optó por no responder y se despidió dirigiéndose directamente a sus seguidores y promocionando sus próximas presentaciones.

En conclusión, Pamela Franco y Janet Barboza protagonizaron un tenso intercambio en vivo durante su encuentro en 'América hoy', donde ambas expusieron sus diferencias y cruzaron opiniones sobre comentarios del pasado.