Pamela Franco expone la verdad sobre el depósito de 280 soles de Christian Cueva: "Estaba tomando"

La relación de Pamela Franco y Christian Cueva volvió a ser tema de conversación luego de que la cantante se pronunciara sobre el famoso yape de 280 soles, que en su momento generó polémica. El hecho, expuesto años atrás en medio de la crisis matrimonial del futbolista, volvió a cobrar protagonismo tras las recientes declaraciones de Franco, quien contó su versión de lo ocurrido.

Pamela Franco revela por qué Christian Cueva le depositó plata

Pamela Franco estuvo como invitada este jueves 16 de abril en el programa 'Amor y fuego', donde habló sobre la polémica que rodea su vínculo con Christian Cueva. Durante la entrevista, volvió a salir a relucir el tema de la transferencia de 280 soles que, en su momento, fue expuesta por la esposa del futbolista, Pamela López.

Según la cantante de cumbia, ambos habrían dado por terminado su 'affaire' tiempo atrás, aunque el futbolista volvió a contactarla para solidarizarse tras la difusión del ampay de su expareja con otra mujer, además de advertirle que otra joven brindaría declaraciones sobre su vínculo con el cantante.

"Él fue el que me cuenta que iba a salir la otra chica, una chiclayana, y yo me entero por él. A mí me interesaba en ese momento el chisme, la intriga o lo que estaba pasando de mi vida, y yo caigo y lo escucho y me cuenta", recordó.

En ese contexto, Pamela Franco relató que se encontraba en una sesión de fotos y luego tomando unas cervezas, cuando en tono de broma le pidió a Christian Cueva que también le invitara una, a lo que él accedió y le envió la famosa transferencia de 280 soles.

"Yo estaba teniendo una sesión de fotos, yo estaba tomándome una cerveza, la verdad, y de broma en broma agarré y me dijo: '¿qué haces?' y yo tomándome una cerveza: 'Oye, hazte una'. Fue broma. Así es, tómenlo a mal, está mal, lo que quieran", agregó.

Pamela Franco admite error, pero niega relación durante matrimonio de Cueva

Tras contar su versión sobre el contacto que mantuvo con Christian Cueva, los conductores le cuestionaron la confianza que aún existía entre ambos pese a que ya no tenían una relación. Ante ello, Pamela Franco reconoció que pudo haber cometido un error, aunque aclaró que para ese momento ya había cerrado ese capítulo de su vida.

"Te puedo aceptar ese error. Pero no, nosotros... yo corté con él porque fui yo la que me alejé en el 2019, mucho antes de que él se casara. O sea, mi relación con él no fue dentro de su matrimonio... antes de que se casara yo terminé con él", afirmó.

En resumen, Pamela Franco asegura que retomó contacto con Christian Cueva en el contexto de la conocida transferencia de 280 soles, señalando que todo se dio en medio de un juego y sin mayor intención.