Melanie Martínez sobre si su tema con Pamela Franco es para alguien: "Cada quien con su consciencia"

Melanie Martínez habló sin rodeos sobre su colaboración con Pamela Franco en "Que No Me Provoque", un tema que ha despertado polémica por sus posibles indirectas. La cantante fue consultada directamente sobre el trasfondo de la canción y dejó claro que el público puede sacar sus propias conclusiones sobre esta historia que ambas comparten.
Melanie Martínez contesta sobre su canción con Pamela Franco
Pamela Franco y Melanie Martínez unieron fuerzas para lanzar "Que No Me Provoque", un tema que ya viene generando ruido por sus posibles indirectas. Y es que no se trata de cualquier colaboración. Ambas han estuvieron en una relación amorosa con la misma persona, lo que ha hecho que muchos crean que la canción tiene su mensaje escondido.
En conversación con "América Hoy", Melanie fue consultada directamente sobre si la canción tenía nombre propio. Su respuesta dejó todo en el aire.
"(¿Y tú sabes que más de uno o en especialmente uno se va a sentir identificado?) Algunos, algunos. Cada quien con su consciencia. Yo solo hago música", dijo la cantante.
Con eso, evitó confirmar o negar, pero sí dejó abierta la puerta para que el público saque sus propias conclusiones. Durante la entrevista, también le mencionaron que muchos creen que esta colaboración sería una forma de aprovechar la polémica. Lejos de incomodarse, Melanie respondió sin filtros.
"Mucha gente se sorprende que dos exs se hayan juntado para grabar. Incluso se puede comentar o comentan que de repente están aprovechando esta oportunidad para facturar", le preguntó la reportera. "¿Y por que no? Si otros lo hacen igual lo han hecho toda su vida, ¿por qué una no puede hacerlo?", afirmó Melanie.
El regreso de Melanie Martinéz a la música con un tema ya es un éxito
Más allá de los comentarios, la canción ha tenido buena recepción. En poco tiempo, el videoclip ha sumado miles de reproducciones en YouTube. Actualmente, el tema ya supera las 150 mil vistas, lo que confirma que el público lo está respaldando. Muchos oyentes aseguran que la letra conecta bastante, sobre todo con quienes han pasado por decepciones amorosas.
Este lanzamiento también marca un momento importante para Melanie Martínez, quien celebra su regreso a la música. Junto a Pamela Franco, ha logrado posicionarse nuevamente en el radar del público, demostrando que la cumbia sigue más fuerte que nunca. Además, ambas han dejado claro que, más allá de cualquier historia pasada, hoy están enfocadas en su carrera.
En conclusión, Pamela Franco y Melanie Martínez lograron convertir su historia en una colaboración que ya está dando de qué hablar. Aunque fue Melanie Martínez quien respondió y dejó todo en la interpretación del público, el tema "Que No Me Provoque" ha despertado curiosidad por sus posibles indirectas. Mientras tanto, ambas siguen enfocadas en su música y en aprovechar este momento.