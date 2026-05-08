Hijo de Pamela López le hace emotivo pedido durante reencuentro en "La Granja VIP": "Vente pronto, mamá"

Pamela López rompió en llanto en "La Granja VIP" tras reencontrarse con su hijo Crissiano, quien cumplía años. A pocos días del Día de la Madre, el pequeño conmovió a su mamá con un emotivo pedido: que vuelva pronto a casa.

Así fue el reencuentro de Pamela con su hijo, quien le hizo un pedido

Pamela López vivió uno de los momentos más sensibles dentro de "La Granja VIP". A pocos días del Día de la Madre, la participante fue sorprendida con la visita de su hijo Crissiano, en el cumpleaños del menor.

Todo comenzó cuando Cri Cri le pidió que se dirigiera al refugio, pues alguien muy especial la estaba esperando. Pamela se mostró nerviosa desde el primer momento y sospechó que podía tratarse de uno de sus pequeños.

Al entrar al refugio, Pamela encontró a Crissiano sentado junto a varios globos. La participante no pudo contener la emoción y corrió a abrazarlo. El pequeño también se mostró muy conmovido y no ocultó sus ganas de llorar. Luego, el niño le confesó cuánto la extraña.

"¡Mi amor!", gritó Pamela López apenas lo vio. "Quiero un montón llorar", dijo Crissiano mientras abrazaba a su mamá. "Llora, mi amor. Si quiere llorar, llora", le respondió Pamela, tratando de darle calma. "Te extraño mucho", dijo Crissiano. "Yo también hijito lindo, te extraño", mencionó Pamela, sin dejar de abrazarlo.

El momento más emotivo llegó cuando Crissiano le pidió a su mamá que regrese pronto a casa. Pamela, con la voz quebrada, intentó darle tranquilidad y le pidió tener fe. Desde afuera del refugio, Paul Michael también saludó al pequeño por su cumpleaños.

"Vente pronto, por favor, mamá", dijo el pequeño. "Solo pídele a Diosito que ayude para poder salir y estar juntos", le dijo. El niño respondió: "Okey". Paul gritó afuera del refugio: "Crissianito, feliz cumpleaños, mi chamaquito". "Gracias, Paul", respondió el niño.

Pamela le entregó una manualidad que había preparado para su hijo. Crissiano también llegó con un detalle para ella por el Día de la Madre.

"Por tu cumple... Feliz cumpleaños", dijo la participante antes de volver a abrazarlo. "Te traje esto para el Día de la Madre, que no voy a pasarla contigo, pero te lo traje", dijo el niño al darle un pequeño ramo de flores. "Qué lindo, mi vida, hermoso", respondió Pamela con la voz quebrada.

Luego, ambos prendieron una torta y Pamela le cantó cumpleaños feliz. El pequeño también abrió una caja donde encontró un sombrero de "La Granja VIP". Antes de despedirse, le dedicó unas palabras llenas de amor.

"¡Qué churro, mi bebé!", gritó Pamela emocionada luego de ver a Crissiano con el sombrero puesto. Finalmente, le dijo: "Eres mi hombrecito. Que Dios te bendiga, mi amor. Te guarde, te proteja. Feliz cumpleaños", dijo antes de besarlo en la frente.

Pamela López se quiebra en vivo

El reencuentro fue mostrado durante la noche del programa y conmovió a varios presentes, entre ellos Paul Michael, Mariella Zanetti y Samahara Lobatón. Finalmente, le dedicó un mensaje a su hijo.

"Fue súper difícil... la vez pasada que vinieron mis niños me decían: 'Mamá, sigue luchando, estamos bien'. Y me quedé con eso. Pero esta vez fue diferente. Me dijeron que ya me necesitan, me extrañan mucho", confesó Pamela entre lágrimas. "Feliz cumpleaños, mi amor, cumpleaños Crissiano Cueva López, te amo con toda mi alma, mi amor. Todo esto es por ti, tus hermanitos", agregó luego.

En conclusión, Pamela López se quebró tras reencontrarse con su hijo Crissiano en "La Granja VIP", justo por el cumpleaños del menor y a pocos días del Día de la Madre. El pequeño le pidió que vuelva pronto a casa, en un momento que conmovió a muchos y dejó claro cuánto extraña la participante a sus hijos.