Pamela López imita a Susy Díaz en 'La Granja VIP' y sorprende a Jorge Benavides: "De frente a JB Noticias"

La Granja VIP sigue consolidándose como uno de los programas más comentados por sus dinámicas. Esta vez, Pamela López llamó la atención con una imitación de Susy Díaz que generó risas, comentarios en redes y hasta una inesperada oportunidad en TV, sorprendiendo incluso a Jorge Benavides.

La imitación que conquistó al público

Pamela López asumió el reto de interpretar a Susy Díaz, uno de los personajes más icónicos de la farándula peruana. Desde su ingreso al escenario, la participante mostró seguridad y soltura, recreando gestos y frases características que rápidamente conectaron con el público.

"Buenas noches tía Gloria tengo que recomendarte una dieta: 'La dieta de La Granja, que te cojan en la zanja'", expresó durante su presentación, provocando la reacción inmediata de los presentes.

La interpretación no pasó desapercibida para Jorge Benavides, quien formaba parte de la dinámica en su personaje de la "Tía Gloria". El comediante elogió el desempeño de López y lanzó una propuesta que sorprendió a todos.

"Esta chica muy talentosa, sale de acá de frente a JB Noticias", comentó, dejando abierta la posibilidad de verla en su programa humorístico.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales como TikTok, donde miles de usuarios destacaron el talento de la participante. Comentarios como:

"Gran descubrimiento Pamela, es talentosa", "Me hizo reír" o "Tiene mucho talento" reflejaron la buena acogida de su actuación.

Otras imitaciones que también dieron que hablar

No es la primera vez, hace una semana durante una dinámica en la que los participantes debían imitar a uno de sus compañeros, Pamela López asumió el reto de recrear a Samahara Lobatón. Acompañada por Gabriela Herrera, quien imitaba a Pati Lorena, ingresó al espacio escénico interpretando el papel con evidente seguridad.

"Bienvenidas a mi reality", gritó al hacer su entrada, en una clara referencia al estilo mediático de Lobatón.

La actuación no se limitó a una frase inicial. Pamela mantuvo el personaje durante toda la dinámica, replicando incluso detalles característicos como gestos y posturas. Uno de los momentos más comentados fue cuando colocó el dedo en la boca, gesto asociado a la influencer, lo que generó carcajadas entre sus compañeros.

El clip se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar. Comentarios como:

"Bien Pamela", "Lo máximo, una revelación" o "Pamela era actriz y nadie lo sabía" reflejaron la recepción positiva del público. Algunos incluso bromearon señalando que "Solo le faltó decir 'Youna, te amo'", en alusión a episodios mediáticos vinculados a la vida personal de Lobatón.

La participación de Pamela López en La Granja VIP evidencia cómo el reality se ha convertido en una vitrina para descubrir nuevas facetas de sus participantes. Sus imitaciones no solo han generado contenido viral, sino que también han despertado el interés de figuras consolidadas como Jorge Benavides.