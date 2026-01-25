Dayanita se arrepiente de haber dejado 'JB' y admite: "Me equivoqué por mi mala cabeza"

Jorge Benavides se prepara para regresar a la televisión con un nuevo programa por Panamericana, mientras Dayanita admite que se arrepiente de su actitud en JB en ATV. La actriz reconoció que su salida fue consecuencia de malas decisiones y que hoy busca enfocarse en una nueva etapa.

Dayanita admite su error y expresa arrepentimiento

Dayanita reconoció sin rodeos que lamenta la forma en la que manejó su vínculo laboral con Jorge Benavides durante su paso por JB en ATV. En declaraciones difundidas en redes sociales, la actriz aceptó que su salida del programa no respondió a conflictos externos, sino a decisiones personales que terminaron afectándola.

"Claro que estoy arrepentida de haber dejado el programa de 'JB', eso me ha pasado por mi mala cabeza. Eso es parte del pasado, creo que ahora he madurado y quiero hacer mejor las cosas", expresó la comediante, dejando en evidencia un proceso de autocrítica que no había manifestado con tanta claridad en el pasado.

Además, Dayanita destacó la importancia que tuvo Jorge Benavides en su crecimiento artístico y profesional. Lejos de minimizar la oportunidad que recibió, aseguró sentirse agradecida por haber formado parte del elenco y por los aprendizajes adquiridos durante ese periodo.

"Por eso, siempre voy a estar agradecida con él por todo lo que he aprendido cuando estuve en el programa", sostuvo.

Estas declaraciones se producen justo cuando JB se prepara para iniciar una nueva etapa televisiva, lo que ha llevado a muchos seguidores a recordar la polémica salida de la actriz y a preguntarse si existe algún tipo de acercamiento entre ambos, algo que hasta el momento no ha sido confirmado.

¿Qué ocurrió entre Dayanita y Jorge Benavides?

El conflicto que marcó la salida de Dayanita de JB en ATV se hizo público en abril del año pasado, cuando la actriz anunció que ya no continuaría en el programa humorístico. En ese momento, trascendió que su alejamiento estuvo relacionado con reiteradas inasistencias a las grabaciones y la falta de comunicación con la producción del espacio.

Jorge Benavides fue quien aclaró posteriormente que no se trataba de un hecho aislado, ya que era la segunda vez que la actriz incumplía con sus obligaciones contractuales. Según explicó el humorista, Dayanita no acudió a trabajar y, en paralelo, apareció en una entrevista para un programa de la competencia, conducido por la Chola Chabuca, lo que generó su molestia y decepción.

A raíz de este episodio, la comediante recibió diversas críticas en redes sociales, mientras otros usuarios se mostraron divididos respecto a la situación. Con el paso del tiempo, Dayanita aseguró haber iniciado un proceso de reflexión personal que hoy la lleva a reconocer errores y a replantear sus prioridades.

Actualmente, la actriz afirmó que se encuentra soltera y completamente enfocada en su trabajo. "Me encuentro soltera, tranquila, sin pareja. Por ahora no tengo cabeza para eso, solo estoy dedicada a trabajar", puntualizó, dejando claro que su objetivo es reconstruir su carrera lejos de los escándalos.

Las declaraciones de Dayanita marcan un punto de inflexión en su historia con JB en ATV. Al admitir su arrepentimiento, la actriz busca cerrar una etapa de polémica y apostar por mayor estabilidad profesional. Mientras Jorge Benavides alista su regreso a la televisión, ella asegura haber aprendido de sus errores.