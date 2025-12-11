Dayanita se reencontró con su ex Miguel Rubio en evento y evitaron mirarse: "Por favor, se puede retirar"

La comediante Dayanita y su ex pareja Miguel Rubio se reencontraron en público después del reciente conflicto en plena calle y denuncias mutuas. Ambos coincidieron en un evento y, aunque compartieron el mismo espacio, evitaron cruzar miradas.

Dayanita y su ex Miguel Rubio tuvieron incómodo reencuentro

La comediante Dayanita vivió un momento incómodo al coincidir con su expareja Miguel Rubio durante un evento público. Ambos estuvieron en el mismo lugar, pero no se dirigieron la palabra ni cruzaron miradas, dejando una evidente tensión en el ambiente.

Todo comenzó cuando Dayanita participaba animando un show musical. Uno de los integrantes de la orquesta lanzó una broma sin imaginar el incómodo momento que se avecinaba. Con una sonrisa nerviosa, Dayanita reaccionó de inmediato, soltando un comentario para su ex presente.

"Somos la orquesta de la soltería. Somos los Solteros.com. Así que siempre estamos solteros", dijo uno de los músicos. "¿Solteros? Solo son los cuatro. El chico que está acá no sirve, por favor, se puede retirar. Gracias", señaló, refiriéndose a Miguel Rubio mientras lo tocaba en el pecho y se volteaba para no verlo. Su cara reflejaba que estaba incómoda.

Tras el incidente, las cámaras de "América Hoy" conversaron con la humorista. Ella aseguró que está enfocada en su vida y proyectos personales y no quiere hablar más de su ex.

"Bien, gracias a Dios. Este año estoy más feliz, estoy renovadísima. Este año ha sido mi peor año por mi inmadurez y por todo, pero el año que viene viene con fuerza. Gracias a Dios sigo para adelante, no me van a detener", expresó Dayanita.

Cuando la reportera le recordó la pelea pública que tuvo con Miguel, la artista contó que no responde al respecto. Al preguntarle si sabía que su ex también asistiría al evento, señaló que no.

"(Tu imagen se vio expuesta a raíz de una pelea que tuviste con Miguel) Esos temas no pienso tocar. Quiero mantenerme al margen de todo. Yo estoy pensando en lo mío", afirmó. "Seguro le habrán hecho la invitación. (¿Sabías que iba a estar acá?) No, pero igual no tengo problemas de donde podamos cruzarnos con alguien, porque creo que ya todas las cosas están bien", comentó.

Durante el evento, ambos estuvieron a pocos metros, pero ni siquiera se miraron. Cuando la reportera insistió en cómo quedaron las cosas entre ellos, Dayanita mantuvo su posición. La comediante también fue consultada sobre la denuncia que presentó Miguel en su contra, pero prefirió no pronunciarse.

"Yo voy a llevar siempre los bonitos recuerdos en todo momento. Ya llegará su momento de conversar y mantener bien todo eso", dijo antes de retirarse. "(¿Sobre la denuncia por parte de él?) Mira, yo no pienso tocar más esos temas. Gracias", respondió con firmeza. Antes de irse, la reportera le preguntó si estaba tranquila, y Dayanita respondió: "Gracias a Dios".

Miguel también se pronunció

Por su parte, Miguel Rubio también conversó con "América Hoy" y aseguró que no hay rencores. El actor aclaró que no han retomado su relación y que solo coincidieron por trabajo.

"Simplemente no vamos a llegar a ningún tipo de decir: '¿sabes qué? Vamos a comenzar a pelear otra vez'. Ella por su lado, yo por mi lado. Punto. Nada más", dijo. "No, no, no. Yo he venido porque tengo proyectos aquí, gracias a Dios. Y pues nada, para adelante", aseguró.

En conclusión, Dayanita y Miguel Rubio protagonizaron un reencuentro inesperado que evidenció la distancia que mantienen tras su ruptura. Aunque ambos coincidieron en un evento y evitaron saludarse, los dos aseguraron que prefieren enfocarse en sus proyectos personales y dejar el pasado atrás.