Ethel Pozo vacila a Pamela López por sus lágrimas: "Me estás robando el título de llorona"

Ethel Pozo bromeó con Pamela López y Pablo Heredia por lo sensibles que se han mostrado dentro de "La Granja VIP" La conductora conversó con los participantes y no dudó en vacilar a Pamela por sus constantes lágrimas en el encierro. Entre risas, Ethel aseguró que ya le están quitando su clásico título de "llorona" de la televisión.

Ethel Pozo bromea a Pamela López por sus lágrimas

En "La Granja VIP" también hay espacio para las bromas y los momentos divertidos. Esta vez, Ethel Pozo hizo reír a los participantes al vacilar a Pamela López y Pablo Heredia por ser los más sensibles del reality.

La conductora conversaba con los granjeros cuando notó que ambos suelen emocionarse con facilidad dentro del encierro. Por eso, no dudó en incluirse en el grupo y bromear con su conocida fama de "lágrima fácil". Ethel se dirigió a Pablo Heredia y le recordó que él también se quiebra rápido en varios momentos del programa.

"Tú eres bien sensible Pablo, tú, Pamela y yo seríamos un trío de (llorones), lágrima total", dijo Ethel Pozo.

La frase causó risas en el set, ya que la conductora no tuvo problema en bromear con ella misma y aceptar que también ha llorado muchas veces en televisión. Luego, Ethel señaló directamente a Pamela López y aseguró que ella le estaría quitando su famoso título. Pamela no se quedó callada y respondió con una frase que también provocó risas.

"Pamela me está... tú y Pamela me están robando el título a mí. Tú sabes que yo... lágrima fácil", dijo Ethel. "Ya no tengo pestañas, Ethel", dijo Pamela.

Con ese comentario, la participante dejó claro que ella misma reconoce lo mucho que ha llorado durante su paso por el reality. La broma continuó y Ethel aseguró que, al final del programa, podría entregarle oficialmente el título a Pamela.

"Pamela yo te voy a dar al final de 'La Granja' la posta, porque antes yo era la que más lloraba en televisión, pero ahora ya no", comentó.

Pablo explica sus lágrimas

En ese momento, Pati Lorena se sumó al momento y gritó el nombre de Pablo Heredia. Ethel tomó la frase con gracia y respondió. Pablo Heredia también quiso explicar por qué suele quebrarse. El actor aclaró que no siempre llora por tristeza, sino porque se emociona mucho.

"Pablo te ganó", vociferó Pati. "Pablo me ganó, ¿verdad?", dijo Ethel Pozo. "No, es que lloro de frustración o de emoción", dijo Pablo.

Ethel lo respaldó y recordó que él siempre ha sido una persona muy sensible. El argentino agregó más detalles de su llanto.

"Es que siempre fuiste muy sensible, Pablo", señaló la hija de Gisela Valcárcel. "Pero lloro de cosas alegres, en realidad. Es increíble todo al revés, en vez de reírme. (Claro, te emocionas) Lloro de emoción, una cosa que me emociona", afirmó Pablo.

En conclusión, Ethel Pozo protagonizó un divertido momento al bromear con Pamela López y Pablo Heredia por lo sensibles que se han mostrado en "La Granja VIP". Entre risas, la conductora aseguró que Pamela podría quitarle su conocido título de "llorona" de la televisión. Aunque todo fue en tono de broma, la conversación mostró el lado más emocional y divertido de los participantes dentro del reality.