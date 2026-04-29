¡Rompe en llanto! Pamela López cuenta a Mónica Torres los reclamos de Paul Michael

Después de la gala donde reingresaron tres integrantes que fueron eliminados, Pamela López y Paul Michael tuvieron una discusión por una situación de pareja. Ante esto, la influencer 'KittyPam' le contó a Mónica Torres entre lágrimas lo frustrada que se sentía por los problemas que tiene con el joven cantante de salsa.

Pamela López llora con Mónica Torres

Durante el programa 'La Granja VIP', Pamela López tuvo una conversación íntima con Paul Michael que no terminó bien. Es así como Mónica Torres acudió para consolarla y vio cómo la influencer se rompía en llanto tras lo sucedido, donde señalaba que sentía vergüenza de hacer lo que su pareja le pedía cuando so conscientes de que son observados todo el tiempo.

"Me entrevera las palabras y me duele la cabeza porque no encuentro la forma, siempre utiliza manipulación, cámaras, me enferma con eso con su speach. Me lastima porque ayer, quiere estar tocándome y eso, no es que no quiera, tengo un poco e vergüenza de pudor. No quiero que me vean que me está agarrando, tal vez para otras personas, pero todavía me cuesta", declaró.

Pamela López llora frente a Monica por Paul Michael. Fuente: Instarándula pic.twitter.com/LltvX8hQ0r — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) April 30, 2026

La pelea con Paul Michael

El momento se dio luego de la gala en vivo de 'La Granja VIP', cuando Paul Michael le hizo un comentario a Pamela López insinuando tener un momento como pareja, a lo que ella respondió que estaba en el reality para trabajar. Sin embargo, el cantante dejó entrever que ella estaría actuando para las cámaras, lo que generó incomodidad en la participante.

"Suficiente una vez, respétame. El amor no se basa en el se**. Yo no quiero, nunca he querido, siempre se ha dado por iniciativa tuya. No es que yo te busque, que quiera tenerlo porque sé que estoy acá", comentó Pamela López.

Por su parte, Paul Michael aseguró que sentía que ella le gustaba, pero que no era correspondido. Ante ello, Pamela aclaró que su decisión de no exponer su intimidad en el reality no tiene relación con sus sentimientos, sino con sus hijos. Terminando la pelea en malos términos aparentemente.

De esta manera, Pamela López se refugia en Mónica Torres donde le cuenta sobre lo que está pasando con Paul Michael y sus reclamos por intimidad. Es así como la influencer no puede evitar llorar nuevamente frente a la actriz donde señala que el cantante de cumbia no la comprende y trata de manipularla por las cámaras causando un estrés.