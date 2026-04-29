¿Melissa Paredes y Anthony Aranda estarían pensando en ingresar al reality 'La Granja VIP'?

El reality 'La Granja VIP' ha llamado la atención por sus participantes que tiene conflictos y relaciones amorosas. Ahora, varios artistas han comentado si estarían dispuestos a encerrarse por tres meses en una segunda temporada y esto fue la respuesta de Melissa Paredes con su esposo Anthony Aranda.

¿Melissa Paredes entraría a un reality con Anthony Aranda?

Durante la alfombra roja de "El diablo viste a la moda 2", estuvieron grandes artistas de la farándula como invitados. Es así como consultaron a Melissa Paredes y Anthony Aranda sobre un posible ingreso a 'La Granja VIP' en una segunda temporada.

"No tenemos tiempo, estamos tan a full con nuestra familia que tiempo no hay", expresó la actriz, y por su parte, su esposo añadió: "Más la empresa, imagínate, no podríamos".

En otro momento se le preguntó también a Leslie Shaw, quien señaló que podría pensarlo muy bien si es que hay una gran inversión para pagarle de por medio.

"Si hay una segunda temporada ¿Te animarías a entrar?" "Si hay mucho dinero, cash, cash, lo podría pensar", comenta.

Por su parte, la modelo Natalie Vértiz también fue consultada sobre ingresar a un reality de convivencia, pero ella lo descartó de manera inmediata señalando que tiene muchos proyectos y por su familia.

"No, no, tengo muchos compromisos, además, tengo varios compromisos, se me haría imposible", declaró.

Instarándula pregunta a Melissa Paredes si ingresaría a 'La Granja VIP'. pic.twitter.com/wC5Z3YRkgC — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) April 30, 2026

La nueva conductora de "Estás en todas"

Melissa Paredes regresa a la conducción por todo lo alto. La actriz fue presentada como la nueva figura de "Estás en todas", donde ahora compartirá pantalla con Jaime 'Choca' Mandros y Ximena Dávila. Su llegada marca una nueva etapa para el programa de América Televisión, que busca renovarse y seguir conectando con el público de los fines de semana.

"Muy feliz, agradecida. Me encantó el recibimiento. Gracias, Choca. Gracias, América Televisión. Gracias, Otani (el productor). Gracias a toda la producción y ustedes por recibirme en sus casas. De verdad, es lindo. Regreso a la conducción después de cinco años. Anthony Aranda sabe y mi hija está contenta, ilusionada, sigue todo lo que hago. Entiende varias cosas y ya está grandecita", dijo.

De esta manera, la actriz Melissa Paredes se encuentra en medio de varios proyectos en su vida, así como su esposo Anthony Aranda enfocado en su empresa de baile. Por ello, la pareja descarta por completo ingresar a un reality de convivencia como 'La Granja VIP' en una segunda temporada.