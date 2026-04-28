Natalie Vértiz orgullosa de Yaco Eskenazi tras su salida de 'La Granja VIP': "Donde vaya, va a brillar"

Yaco Eskenazi sorprendió al anunciar su salida de la conducción de 'La Granja VIP', generando diversas reacciones entre sus seguidores. En medio del impacto por la noticia, Natalie Vértiz no dudó en dedicarle emotivas palabras, dejando en claro que lo apoya incondicionalmente en cada uno de sus proyectos.

Natalie Vértiz muestra su respaldo a Yaco Eskenazi

Este 27 de abril, Yaco Eskenazi anunció en vivo dejará la conducción de 'La Granja VIP' a poco más de un mes de haber iniciado el proyecto. Según explicó, su decisión responde a nuevas oportunidades laborales, entre ellas una gira con su pódcast junto al 'Loco' Wagner, con el que viene cosechando gran éxito en plataformas digitales.

En medio del impacto que generó su salida, el programa digital 'Q' Bochinche!' difundió las declaraciones de Natalie Vértiz, quien se pronunció sobre la nueva etapa profesional de su esposo. La modelo fue abordada por la prensa durante el avant premiere de 'El diablo viste a la moda 2', donde no dudó en expresar su respaldo.

"¡Ay, a mí me encanta Yaco, me encanta todo lo que hace! Siempre se lo digo, no es porque sea mi esposo, pero es un chico que tiene mucho carisma y que donde vaya, va a brillar. Entonces estoy muy contenta por él y, sobre todo, por el pódcast 'Yaco y el Loco'", declaró ante los medios.

Natalie Vértiz contenta por el pódcast de Yaco Eskenazi

Asimismo, Natalie Vértiz contó que ha asistido junto a su familia a las presentaciones de su esposo, donde han disfrutado del show. Aunque confesó que en más de una ocasión le ha pedido que no revele detalles de su vida personal durante sus anécdotas, reconoció que lo hace con humor y que ese estilo es parte de su éxito.

"La verdad que me encanta el programa. A veces le digo a Yaco: 'oye, no cuentes eso', pero sé que él lo hace desde un lado muy divertido y creo que eso le gusta a las personas", comentó.

De esta manera, Natalie Vértiz reafirmó su respaldo a su esposo, Yaco Eskenazi, quien recientemente dejó 'La Granja VIP', programa que ha generado gran repercusión y constante viralización en redes sociales.

Ahora, el exchico reality y conductor se enfocará en sus proyectos personales, especialmente en el crecimiento de su pódcast y la gira que prepara junto al 'Loco' Wagner, apostando por seguir consolidando su carrera en el ámbito digital.