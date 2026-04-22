Yahaira sobre romance que tuvo con Jefferson Farfán: "Las segundas oportunidades no existen"

Actualmente, tanto Yahaira Plasencia como Jefferson Farfán tienen sus respectivas parejas sentimentales, pero siempre han estado vinculados por su romance hace años atrás. Ahora, la salsera ha salido a hablar sobre cómo fue y por qué no funcionó.

Sobre la relación que tuvo con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia estuvo en una entrevista en 'Café con la Chévez' donde habló sobre su vida personal y artística, que se hizo conocida en todo el país por su relación pasada con Jefferson Farfán. Es así como tocó el tema sobre la segunda vez que intentaron retomarlo durante pandemia, pero no funcionó.

"Claro y chévere, pero no funcionó. Por experiencia propia digo que las segundas oportunidades no existen, cuando algo se rompe, se rompe. Por eso, la decisión que tomó Onelia me parece la más acertada, la más correcta, porque ella le dio una segunda oportunidad a Mario", declaró.

Así mismo, también decidió hablar sobre las acusaciones que recibía de haberse metido en la relación de Melissa Klug y Jefferson Farfán en aquellos años. Ante esto, la salsera señaló que en algún momento saldrá la verdad y que nunca se esforzó en que le crean su versión.

"No, no, no. De hecho tenía un país entero culpándome por todo y echándome la culpa de muchas cosas, pero yo siempre dije todo cae por su propio peso. En algún momento siempre se sabe la verdad. La verdad siempre sale a la luz. Yo nunca me esforcé para que la gente crea en mí ni voy a tocar la puerta de todos los departamentos del Perú a decir señora créame", agregó.

A Yahaira le afectó el acoso de la prensa

En ese todo problema mediático y atención de la prensa de manera excesiva, Yahaira Plasencia también contó que pasó por momentos de depresión por todo lo que pasaba a su corta edad, pero que de todas maneras siguió adelante.

"Yo creo que viví mucho tiempo, casi tres o cuatro años, ese acoso de la prensa, pero mi propósito siempre fue mirar hacia adelante, trabajar, hacer canciones. Mientras me chancaba, yo seguía adelante. No te puedo decir que no me afectaba porque sí lo hacía en su momento. Estuve internada casi dos meses por depresión", dijo.

De esta manera, Yahaira Plasencia comenta que tuvo una fama imprevista a su corta edad cuando inició con Jefferson Farfán que le afectó mucho y la relación que tuvo no funcionó, a pesar de que lo intentaron en una segunda oportunidad.