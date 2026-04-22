Yahaira responde sobre los líos legales de su pareja Luis Fernando: "Yo decido a quién escuchar"

Hace unos días, Yahaira Plasencia hizo oficial su relación sentimental con Luis Fernando Rodríguez después de varios meses como salientes. Ahora, la salsera fue cuestionada por los problemas legales que tiene 'El Diablo', donde incluso la han mencionado en el documento es cuestión.

Los problemas legales del 'Diablo'

El programa 'Amor y Fuego' reveló que llegó un documento legal donde Luis Fernando Rodríguez es acusado de múltiples denuncias de extorsión y usurpación de terrenos en Lima y Piura. Lo que llamó la atención, es que mencionan a Yahaira Plasencia cuando no tendría nada que ver. A pesar de que ya fue archivado la denuncia, le consultaron a la salsera sobre la situación.

"Yo decido a quién escuchar. Yo tuve una conversación con él cuando lo empecé a conocer y suficiente", menciona. Es así como le menciona: "Cuando comenzaste con él, hablaste sobre este tema delicado y decidiste en creer en él ¿pero no te has puesto a indagar?", y ella responde: "Estoy tranquila".

¿Qué dice Yahaira Plasencia?

La reportera menciona sobre las advertencias que recibió en el pasado sobre Luis Fernando Rodríguez y que debería estar atenta de igual manera, más que ahora la están involucrando sin ninguna razón.

"Siempre con un ojo abierto y los cinco sentidos porque esos problemas de terrenos y extorsión que han sido archivados, también se te menciona a ti ¿Es un poco incómodo, no?", le pregunta a la salsera.

Ante esto, Yahaira Plasencia comenta que ella no puede decir nada sobre aquellos problemas legales y lo tendrían que conversar directamente con su pareja, que él sabrá como defenderse ante las acusaciones y denuncias.

"¿Qué te puedo decir? yo estoy tranquila por mi lado. Si algo tienen que preguntarle a él, pueden hacerlo y él sabrá cómo responderle. Yo con lo mío estoy tranquila, estoy bien y por lo que yo sé, él también. Cualquier cosa él sabe cómo hablar y qué decir respecto a lo que ustedes están diciendo. Pueden buscarlo, ir, mostrárselo y él sabrá como defenderse. Yo no tengo nada que ver", respondió.

De esta manera, Yahaira Plasencia afirma que ha conversado con Luis Fernando Rodríguez sobre aquellos problemas legales que lo han involucrado y cree en su palabra. Así mismo, señala que cualquier consulta sobre estos líos legales tienen que realizarlo directamente a él, ya que ella no tendría nada que ver en aquellas acusaciones y menos involucrarse de manera pública.