Mark Vito recibe la visita de su novia y celebran su primer año de relación: "No puedo imaginarme con nadie más"

En medio de las tensiones y polémicas que se vienen desarrollando en 'La Granja VIP', Mark Vito vivió un momento especial al recibir una inesperada sorpresa: la visita de su novia Leslie. El emotivo reencuentro ocurrió en una fecha significativa para la pareja, ya que ambos celebraron su primer año de relación.

Mark Vito se emociona con visita de su novia Leslie Echevarría

Los participantes de 'La Granja VIP' llevan más de un mes aislados de sus seres queridos, aunque la producción suele sorprenderlos en momentos especiales. Esta vez fue el turno de Mark Vito, quien recibió la visita de su novia Leslie Echevarría justo cuando cumplían su primer año de relación, lo que conmovió profundamente al estadounidense.

Al enterarse de que su novia lo esperaba en el refugio, una sala destinada a las visitas, el tiktoker se mostró emocionado y acudió con un detalle de madera en forma de corazón que había elaborado durante el encierro. Al reencontrarse, ambos se abrazaron y se dieron un apasionado beso, aunque el momento fue interrumpido por Ethel Pozo, quien les hizo preguntas sobre su relación.

"Siento que ambos hemos pasado por muchas cosas y nos hemos encontrado en el momento correcto de nuestras vidas. Tenemos una conexión tan bonita que es como... creo que ya se porque no funcionó con nadie más", expresó la empresaria de Huancayo. "No puedo imaginarme con nadie más", coincidió Mark.

Mark Vito confirmó que su relación con Leslie es algo que desea mantener a largo plazo, incluso con planes como casarse y formar una familia. Por su parte, al ser consultada sobre la imagen del empresario en el reality, Leslie destacó que esa es su verdadera personalidad y que quiso que el público lo conozca tal cual es.

"Sí, completamente es el real Mark. Ese es el Mark que yo quería que la gente conozca. Mark es el hombre más noble que conozco para mí es como un niño de casi 50 años", expresó.

Tras un breve intercambio de palabras y muestras de afecto, la producción les concedió unos minutos de privacidad antes de que Vito regresara a la granja. Durante ese momento, ella le compartió unos dulces preparados por su madre y él le entregó la manualidad que le hizo, en un reencuentro lleno de cariño.

Mark Vito quiere tener un hijo con Leslie

Semanas atrás, luego de salvarse de noche de eliminación del reality, Mark Vito dedicó emotivas palabras a su novia Leslie Echevarría y sorprendió con una broma sobre su futuro juntos.

"Yo prometí a mi suegra que, si me salvaba, le voy a dar un nieto... ¡Este gringo sí cumple!", expresó el influencer, provocando la reacción y aplausos de sus compañeros dentro del programa.

Aunque no pudieron verse cara a cara, ya que Leslie se encontraba en el set principal del reality, el creador de contenido le envió un mensaje cargado de emoción:

"I love you so much, muchísimas gracias por todo. Te extraño, no sabes. Amor, por todos los detalles que me das, te voy a recompensar".

En conclusión, Mark Vito y Leslie Echevarría protagonizaron un emotivo reencuentro en 'La Granja VIP' en el marco de su primer aniversario, donde no faltaron las muestras de cariño, las promesas de futuro y los mensajes de amor a distancia que reforzaron su relación en medio del reality.