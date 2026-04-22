Pablo Heredia rompe en llanto tras terminar romance con Shirley Arica: "Me siento solo"

Pablo Heredia tomó la decisión de ponerle fin al romance que venía construyendo con Shirley Arica, luego de que la modelo eligiera compartir habitación con su expareja Diego Chávarri. Al ser consultado sobre este tema, el argentino no pudo ocultar su incomodidad y terminó quebrándose en vivo.

Pablo Heredia incómodo tras decisión de Shirley Arica

Shirley Arica puso de cabeza 'La Granja VIP' al elegir a su expareja Diego Chávarri para compartir la suite del capataz, lo que generó fuerte incomodidad con Pablo Heredia. El argentino señaló que le parecía una falta al vínculo amoroso que habían iniciado y optó por ponerle punto final.

En la reciente gala en vivo, la conductora Ethel Pozo pidió hablar con el argentino, quien comentó que no estaba de acuerdo con la elección de Shirley Arica. Además, señaló que no pensaba hablar con ella hasta poder tener una conversación más alturada, dejando entrever que, según su percepción, la chica reality no estaría validando lo que él siente.

"Yo no dije que Shirley tenía mala intención, esto es algo personal (...) Si yo en una persona, por muy buena intención que tenga de hablar conmigo, no veo una intención de cambiar 'yo soy así' y contestaciones así, es como que lo que siento se invalida demasiado, entonces prefiero no hablar", comentó.

Asimismo, Pablo Heredia explicó que la situación lo afectó emocionalmente y que prefería tomar distancia con Shirley dentro del reality para no agravar el conflicto.

"Estoy incómodo más que molesto y es una seguidilla de cosas que no puedo explicar (...) Una situación inestable dentro de la casa genera muchas emociones, cosas que uno no sabe manejar, hay cosas que no quiero mostrar, prefiero mantenerme al margen (...) Ojalá que afuera podamos conocernos de otra manera, somos el agua y el aceite, somos muy distintos y aquí todo queda muy expuesto. Lo que menos quiero es exponerla y exponerme", expresó.

Pablo Heredia se quiebra tras conflicto con Shirley Arica

Ante la tensión generada, Ethel Pozo pidió la intervención de otros granjeros, siendo Pati Lorena quien intervino para señalar que Pablo Heredia no tiene a sus familiares en el país, por lo que no tienen la misma contención emocional que otros concursantes que sí pueden comunicarse con sus seres queridos.

"Pablo hasta ahora no ha tenido el acercamiento con sus seres amados, sus padres y hermanos. Yo creo que a él le afecta, el 100% en lo emocional, y está solo en este país, y está solo en esta casa", comentó la exproductora.

Al ser consultado por la conductora si se sentía solo, Pablo Heredia respondió: "Sí, un poco", intentando mantener la compostura, aunque finalmente terminó rompiendo en llanto. El actor fue consolado por Pati Lorena y Samahara Lobatón, mientras que Shirley Arica mantuvo una expresión seria durante la escena.

En conclusión, Pablo Heredia decidió poner fin a su romance con Shirley Arica tras sentirse incómodo por lo ocurrido en 'La Granja VIP', situación que terminó afectándolo emocionalmente dentro del reality.