Youna responde a Renato Rossini Jr. tras señalarlo de inseguro por Samahara Lobatón: "No te conozco"

Hace unos días, Samahara Lobatón estuvo en 'coqueteos' con Renato Rossini Jr. al decir que le habría gustado estar con él en otra vida. Es así como el joven terminó afirmando que le habría causado inseguridad a Youna, pero él sale a responderle con todo.

Youna responde a Renato Rossini

Desde Estados Unidos, Youna ha decidido responder por medio de una transmisión en vivo luego de que Renato Rossini Jr. afirmara que la pareja de Samahara Lobatón se sentía inseguro por él. Ante esto, el influencer salió a responder señalando que no sería así porque ni lo conoce y quien debió respetar lo suyo, debió ser la hija de Melissa Klug.

"Tú no me generas inseguridad hermano, hay cosas que se tienen que respetar y poner límites. Tú has estado fastidiando a Samahara, no sé si por tu show o forma de ser, yo no tengo problema contigo, no te conozco. Tu has tenido cosas con una persona con quien yo estoy saliendo y eso me molesta a mí, porque mi pareja debió poner límites ante eso", declaró.

Siempre apoyará a Samahara

En otro momento, Youna también comenta que a pesar de la falta de respeto de Samahara en el programa 'La Granja VIP', aún la seguiría apoyando en todo porque es la madre de su hija y será un vínculo que siempre llevarán, algo que no desechará por el comentario de la influencer.

"Obviamente me molesta, bajo mi posición de hombre lo hace. Eso no significa que todo el tiempo que he trabajado con Samahara por estar bien, lo tire al tacho por un simple comentario que ha hecho. No voy a dejar de apoyarla, es la mamá de mi hija, siempre la voy a ver. Si ella más tarde tiene un novio ¿por qué tendría que generar un odio? somos padre de una niña, eso nunca va a cambiar", comentó.

Así mismo, el expareja de Samahara Lobatón comenta que siempre tendrá un amor hacia ella y que la respetará por toda su vida.

"Mi cariño y amor por Samahara va seguir por toda una vida porque tenemos una hija juntos, por toda la vida la voy amar, la voy a respetar", añadió.

De esta manera, Youna deja en claro que seguirá apoyando a Samahara Lobatón y cuando salga del reality conversará con ella sobre lo sucedido con Renato Rossini Jr., pero que jamás sintió inseguridad de parte del modelo, sino por la falta de respeto de su pareja.