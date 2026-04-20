Exchica reality se convierte en madre tras superar complicada enfermedad: ¡Así lo anunció!

La maternidad es una etapa significativa y llena de emoción en la vida de muchas personas. Este es el caso de una exchica reality que logró cumplir su sueño de convertirse en madre tras superar una complicada enfermedad que puso en riesgo su fertilidad, marcando así un momento muy especial en su vida personal.

Exchica reality se convirtió en madre de una niña

La exchica reality Darlene Rosas, recordada por su participación en programas como 'Combate' y 'Bienvenida la tarde', se convirtió en madre por primera vez a los 34 años. La exmodelo cumplió así uno de sus mayores anhelos personales tras un largo proceso de salud.

La también exreina de belleza dio a luz en México, país donde reside desde 2018 junto a su esposo, el publicista Ricardo Oviedo. El nacimiento de su hija se produjo durante el fin de semana, en un momento en el que estuvo acompañada en todo momento por su pareja.

La noticia fue compartida por el propio Oviedo a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen sosteniendo la mano de la recién nacida. El emotivo gesto confirmó la llegada del primer bebé de la pareja, generando múltiples mensajes de felicitaciones.

Esposo de Darlene Rosas compartió la noticia.

Como se recuerda, en diciembre de 2025, Darlene Rosas anunció su embarazo tras superar la endometriosis, enfermedad que le provocaba fuertes episodios de dolor y dificultaba su posibilidad de concebir. Tras ser sometida a una compleja cirugía que permitió preservar sus ovarios y trompas de Falopio, aunque implicó la extirpación de su apéndice, la exmodelo logró estabilizar su salud y finalmente cumplir su sueño de ser madre.

Darlene Rosas compartió emotivo mensaje

Por el momento, Darlene Rosas no se ha pronunciado tras el nacimiento de su hija, probablemente debido a que se encuentra en proceso de recuperación. Sin embargo, semanas atrás, la modelo compartió una emotiva dedicatoria a su pareja en la recta final de su embarazo.

"Quizá sea nuestro último fin de semana solos tú y yo por un buen tiempo (...) Amo con toda mi alma la hermosa etapa que se nos viene, pero no quiero olvidarme de esta que también la amé. Eres el mejor compañero que Dios me pudo dar y me emociona cada etapa a tu lado. Lo quiero todo contigo. Te amo con toda mi alma", escribió la exCombate.

En conclusión, Darlene Rosas inicia una nueva etapa en su vida tras convertirse en madre por primera vez luego de superar un complejo proceso de salud. La exchica reality se encuentra acompañada de su esposo durante este importante momento familiar.