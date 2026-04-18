Onelia Molina sorprende con Kevin Díaz tras ruptura con Mario Irivarren: "Cada vez te veo más grande"

Onelia Molina volvió a dar de qué hablar con lo que dijo sobre Kevin Díaz, tras su separación de Mario Irivarren. Esta vez, la chica reality elogió a su compañero y dejó claro que su forma de verlo ha cambiado, generando rumores y comentarios entre sus seguidores.

Onelia Molina sobre Kevin Díaz tras ruptura con Mario Irivarren

Onelia Molina vuelve a estar en el centro de la atención. Luego de su ruptura con Mario Irivarren, la chica reality dejó a todos en shock con lo que dijo sobre su compañero Kevin Díaz. Sus palabras encendieron las redes y muchos ya hablan de un posible nuevo interés.

La influencer ha estado dando varias entrevistas tras el escándalo que terminó con su relación. En medio de todo, ha sido clara en algo: no está lista para volver a enamorarse.

"No es por nada, pero siento que estoy en un bloqueo emocional en el que no me da mi cerebrito aún de pensar: 'Me veo bien con esta persona'", confesó con total sinceridad en su podcast "Doble Sentido".

A pesar de ese momento difícil, Onelia no dudó en hablar de Kevin Díaz. Ambos comparten set en "Esto es guerra" y también se han vuelto cercanos fuera del programa. La modelo sorprendió al reconocer que sí le parece atractivo, algo que antes no veía de la misma forma.

"No voy a negar que Kevin me parece una persona muy atractiva, muy guapa. Y, además a Kevin antes lo miraba como un niño...", dijo.

Estas palabras dejaron claro que su percepción sobre él ha cambiado con el tiempo. Pero lo que más llamó la atención fue otro comentario que soltó sobre el físico de Kevin. Ahí sí, las alarmas se encendieron entre los fans.

"No es por nada, pero está... le digo: 'Hijito, ¿qué estás entrenando o qué estás comiendo que cada vez te veo más grande?'", contó entre risas.

La frase de Kevin que la dejó pensando

La historia no quedó ahí. Onelia también reveló una frase que Kevin le dijo y que dejó a todos comentando. Sus palabras mostraron la confianza que tiene el modelo en sí mismo.

"Encima, Kevin me dice: 'Una persona que está conmigo es una inversión porque cada vez yo me pongo más bueno'", relató.

Pese a estos comentarios, Onelia fue firme en aclarar que no busca una relación. La ruptura con Mario Irivarren todavía es reciente y prefiere enfocarse en ella misma. Ha dejado claro que necesita tiempo para sanar y entender mejor lo que quiere en su vida.

La influencer también recordó uno de los momentos más duros que vivió tras el escándalo. Contó que cuando se enteró del ampay, estaba manejando y tuvo que detenerse por lo fuerte que fue la noticia. Desde entonces, ha estado en un proceso personal, tratando de salir adelante poco a poco.

En medio de todo, Onelia ha recibido el apoyo de sus amigos más cercanos, quienes han estado con ella en los momentos más difíciles. Esto le ha permitido mantenerse fuerte y seguir adelante pese a la exposición mediática.

En conclusión, Onelia Molina dejó en claro que está enfocada en sanar, pero sus palabras sobre Kevin Díaz no pasaron desapercibidas. Aunque asegura que no quiere una relación ahora, sí reconoció que lo ve atractivo. Por ahora, todo queda en bromas y comentarios, pero en la farándula, cualquier detalle puede dar pie a una nueva historia.