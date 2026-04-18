Samahara Lobatón aclara tras molestia de Youna por Renato Rossini Jr.: "Hasta ahí nomás, como amigos"

Samahara Lobatón volvió a estar en el ojo público tras sus comentarios sobre Renato Rossini Jr. en el reality "La Granja VIP". Y es que lo que empezó como una frase aparentemente inocente terminó generando incomodidad en Youna. Aunque no sabría ello, la influencer dejó su vínculo con el modelo.

Samahara recalcula tras molestia de Youna por Renato Rossini Jr.

Todo estalló cuando Samahara Lobatón dejó entrever que le habría gustado coincidir con Renato Rossini Jr. en "otra vida". La frase no pasó desapercibida y generó comentarios dentro y fuera del programa, incluso provocando la molestia de Youna. Tras ello, Samahara decidió salir a aclarar las cosas.

Aunque no estaría al tanto de la molestia del barbero, pues está en un reality de convivencia con encierro, la hija de Melissa Klug dejó en claro que solo mantiene una amistad con Renato. Además, aseguró que se llevan muy bien dentro de "La Granja VIP", descartando cualquier otro tipo de vínculo.

"Yo ya estoy a punto de casarme, Youna sabe que yo lo amo. Pero Reanto me parece un chico súper guapo, inteligente, noble, de buen corazón y me llevo súper bien con él, hasta ahí nomás, como amigos", dijo, intentando bajar la tensión.

Con estas palabras, quiso dejar claro que no hay nada más entre ellos. Sin embargo, dentro del reality su cercanía con Renato sigue dando que hablar. Durante una conversación en el programa, la situación tomó un tono más ligero cuando Mariella Zanetti le lanzó una pregunta directa.

"Con todo lo que has vivido, ¿aún piensas en casarte, mamita?", le dijo Mariella, provocando risas en el set.

Samahara se confiesa con Renato y desata furia de Youna

Antes de todo esto, Samahara Lobatón ya había llamado la atención al elogiar a Renato Rossini Jr. en plena nominación. La influencer afirmó que le hubiera gustado coincidir con él en "otra vida", comentario que no pasó desapercibido.

"Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo... Eres una persona súper inteligente, estratega; me parece que debes pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces. (En otra vida, ¿hubiera podido pasar algo?) En otra vida tal vez, en esta estoy comprometida y a punto de casarme, pero eres un chico guapísimo, inteligente y que nadie te haga creer lo contrario", comentó.

Quien no tomó bien estas declaraciones fue Youna. Al ver los videos y escuchar lo que dijo Samahara, el barbero no se guardó nada en redes sociales.

"Vi unos clips donde Samahara sale diciendo que en otra vida le hubiera gustado estar con Renato, la vi muy abrazada con él y lo celó con Gabriela", expresó. "Siento que tiene un tipo de acercamiento o intención de tener algo más con Renato. Por mi parte no tiene que esperar otra vida porque en esta puede ser. Son cosas que no me gustan, de verdad estoy bien molesto y fastidiado", señaló.

Sus palabras dejaron en claro que la situación le incomodó bastante. Además, Youna sorprendió al marcar distancia sobre su relación con Samahara. Incluso dejó entrever que ya no quiere hablar de matrimonio.

"Yo ya no voy a hablar más del tema de una boda o de que estoy con ella. Son cosas que para mí son faltas de respeto y yo respeto que ustedes lo vean diferente, pero a mí son cosas que no me gustan y no voy a aceptarlas por parte de nadie", afirmó.

En conclusión, Samahara Lobatón intentó aclarar que su relación con Renato Rossini Jr. es solo de amigos, pero el daño ya estaba hecho. La reacción de Youna dejó claro que no está cómodo con la situación. Ahora, la gran pregunta es si esta polémica afectará su relación o si lograrán superar el momento.