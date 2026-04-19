Madre de Gabriela Herrera se pronuncia sobre confesión con Diego Chávarri: "Me sorprendió bastante"

La bailarina Gabriela Herrera se encuentra en el centro de la polémica tras admitir que siente atracción por Diego Chávarri, a pesar de saber que él mantiene una relación sentimental. En medio del revuelo, su madre decidió pronunciarse sobre lo que podría estar pasando entre su hija y el exfutbolista.

Madre de Gabriela Herrera rompe su silencio tras polémica con Diego Chávarri

Delly, madre de Gabriela Herrera, llegó al set de 'La Granja VIP' para apoyar a su hija, quien se encontraba entre los nominados de la semana. Sin embargo, la atención del programa en vivo se vio marcada por las confesiones ocurridas en la madrugada entre la bailarina y Diego Chávarri, donde ambos admitieron que existía atracción mutua.

Durante la transmisión, la madre de Gabriela evitó profundizar en el tema frente a cámaras, aunque una vez finalizado el programa decidió dar su opinión en declaraciones para Instarándula. Allí se refirió a la polémica que rápidamente generó titulares.

"A mí sí me sorprendió bastante, pero, no sé si me equivoco, para mí es, no sé si será un show o un juego que están haciendo ellos. La verdad no comprendo, no creo que sea verdad", respondió.

Asimismo, aseguró que su hija ha mantenido una postura clara dentro del reality y descartó que exista algo más allá de una amistad con el exfutbolista.

"Gabriela es una chica soltera, el que está comprometido es Diego. Yo les digo una cosa, de verdad que ahí no hay nada, no pasa nada, son amigos, Chávarri y Cri Cri son muy patas, se hacen bromas, pero te lo digo yo que no pasa nada", afirmó.

En cuanto a la reacción de Thalía, pareja de Diego Chávarri, quien habría decidido terminar la relación tras lo ocurrido, Delly le recomendó mantener la calma y no apresurarse en sus decisiones.

"No, que piense bien y me parece que es un juego. Él la quiere bastante a ella, se nota que la quiere bastante. Así que no creas nada de las cosas que dicen por ahí y yo estoy segura que Chávarri cuando salga va a ir hablar con ella", concluyó.

Productor de Gabriela Herrera asegura que sería todo show

Por su parte, el manager y productor de Gabriela Herrera se pronunció sobre la controversia que involucra a la bailarina dentro del reality, asegurando que todo lo ocurrido formaría parte de un 'show'. Además, añadió que confía en la actitud de la bailarina y que este tipo de situaciones son habituales en este formato.

"Yo la conozco bien, para mí esto es un show. En realidad, es un reality y yo sé que Gabriela puede tener una semana complicada, pero estamos para apoyarla", sostuvo.

En conclusión, la madre de Gabriela Herrera tomó con sorpresa las confesiones ocurridas dentro del reality, aunque consideró que podrían formar parte de un show, descartando que exista algo más allá de una amistad entre su hija y Diego Chávarri.